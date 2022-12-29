紀念首位宗座代表剛恆毅 駐教廷使館：開啟百年情誼

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）今天是教廷派駐首任「駐華宗座代表」百週年紀念，駐教廷使館特別發文紀念，剛恆毅樞機在1922年，中華民國成立第十年時奉派赴任，開啟教廷與中華民國長達1世紀的情誼。

曾在台服務多年的米蘭外方傳教會（PIME）柯毅霖神父（Gianni Criveller）也在天主教媒體亞洲新聞（Asia News）投書，強調剛恆毅（Celso Costantini）1922年來到中華民國當時的首都北京，後來隨中華民國政權遷至台灣，剛恆毅的許多重要建樹，包括推動宗教自由、成立輔仁大學、恆毅中學、使徒會等，也在台灣發揚光大。

駐教廷大使館貼文點出「有趣的巧合」，剛恆毅在中華民國成立後第10年抵華，在中華民國服務10年，而中華民國與教廷則在他離任後第10年建交（1942年），3個10年正好呼應天主教信仰的「三位一體」。

駐教廷大使館指出，剛恆毅樞機當時第一站先到香港，那時香港仍是受英國統治的自由樂土，歸還中華人民共和國才僅25年，香港已成人民快速向海外「潤」（run）的城市之一，讓人感慨。

駐教廷大使館指出，香港宗教自由現況讓人憂心，香港榮休樞機主教陳日君高齡90歲，仍因支持民主運動遭國安法逮捕，日前再因成立援助民主運動的「612人道支援基金」遭追訴，處境讓人心疼、心寒。

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駐教廷大使館引述，熟悉梵中關係的教廷駐馬爾他大使韓大輝總主教認為，剛恆毅的主要貢獻是「顯示教廷對中華民國百姓的關懷」、「犧牲利益以保教會的使命和信德」、「推動高品質的教育」、「推動中華民國政府國際地位的提升」及「直接拜訪南京政府進行協商」等，對促進中華民國與教廷的雙邊關係，以及確立教廷對中國天主教的管理權等，成就非凡。

駐教廷大使館指出，剛恆毅畢生為了中國天主教、中華民國與教廷外交關係、以及教育推動的努力與貢獻，雖然在1949 年以後屢遭中國共產黨政權的破壞，甚至幾乎在中國大陸消失不見，但其精神與理想的香火卻在台灣一脈相承綿延至今，並發揚光大。（編輯：蘇龍麒）1111229