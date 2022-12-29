宣揚正面形象 外交部推台灣良善力量影片

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影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

（中央社記者黃雅詩台北29日電）為向國際宣揚台灣正面形象，外交部今年特別製作多語版國情簡介影片，題為「台灣：良善力量」（Taiwan：Force for Good），展現台灣各領域發展樣貌，讓觀眾留下台灣是國際社會有價值成員的良好印象。

外交部發布新聞稿指出，影片分為「友善宜居」、「多元文化」、「創新永續」、「民主人權」及「國際合作」等五大主題，以軟性攝製手法，透過背包客、商務客及外媒記者三位外國訪客的視角，領略台灣自然生態及人文景觀之美，勾勒台灣美食文化、多元社會、宗教自由、優勢科技、循環經濟及援外努力等輪廓，全方位展現台灣特色元素。

影片製作過程中，外交部指出，經歷疫情衝擊全球、俄烏戰爭爆發、美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台等重大國際事件，因此影片也收錄台灣發揮愛心援助各國防疫物資，加入理念相近國家共同聲援烏克蘭，以及裴洛西議長支持台灣民主自由等影像。

外交部表示，影片並呼應總統蔡英文就職演說所提台灣被國際定位為可信賴的夥伴、世界良善的力量」的精神，彰顯台灣對國際社會的重要貢獻。

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另外，外交部指出，影片片長約8分鐘，中英文版已上掛外交部及潮台灣YouTube影音頻道，同時提供駐外館處在各種場合廣為運用，另將加配日、法、德、俄、西、阿、葡、印尼、越南及泰文等10種語版字幕，並剪輯1分鐘及3分鐘短版，同步在外交部Facebook及Twitter等新媒體平台推出。歡迎民眾踴躍點閱分享，以增加各界人士對台灣了解，深化台灣良好國家形象。（編輯：楊凱翔）1111229