拉近與郭柯關係？國民黨找李縉穎任竹市黨部主委

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨地方黨部人事異動，今年藉由「同舟計畫」重回國民黨的前立委李嘉進兒子李縉穎即將接任新竹市黨部主委；由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，也曾是郭家軍一員，外界解讀有藉此拉近與郭台銘、柯文哲關係的意味。

除新竹市黨部主委異動，高雄市黨部主委許福明也已為國民黨高雄市議長選舉敗選請辭、南投縣黨部主委林儒彬請辭投入南投立委補選，黨中央已開始尋找接任人選，預計明年元旦過後陸續公布。

國民黨主席朱立倫日前決定由李縉穎接任新竹市黨部主委，李縉穎昨天與現任黨部主委、新竹市議長許修睿會面，討論交接事宜。

李縉穎2018年被時任台北市長柯文哲延攬進入市府擔任市長室主任研究員，2019年轉任鴻海創辦人郭台銘辦公室政策主任，之後違紀參選2020年立委選舉，遭國民黨開除黨籍，今年藉由朱立倫力推的「同舟計畫」重回國民黨。

由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，這項人事安排遭解讀是為「藍白合」鋪路，黨內人士說，李縉穎接黨部主委，主要考量讓年輕人到地方歷練，未來成為選戰人才，與藍白合無關。

黨內人士說，部分國民黨民意代表身兼地方黨部主委，在地方公職選舉屢遭質疑球員兼裁判，若改為專職的黨部主委，可避免質疑及紛爭，並加強中央與地方連結。

藍營地方人士認為，李縉穎曾是郭家軍一員，也與新竹市長高虹安關係密切，李縉穎的人事案，有企圖拉近國民黨與郭台銘關係的意味，後續發展值得關注。（編輯：謝佳珍）1111230