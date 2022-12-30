出席全國保全日活動 賴副總統肯定對治安貢獻

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111年全國保全日慶祝活動30日在台中市舉辦，會中表揚相關有功人員，副總統賴清德（右3）等人出席中央社記者蘇木春攝 111年12月30日

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（中央社記者蘇木春台中30日電）全國保全日慶祝活動今天在台中舉行，副總統賴清德出席表示，保全人員可說是治安的守門員，也是社會安全網的一環，感謝保全人員在COVID-19疫情期間發揮關鍵作用。

台中市於民國104年訂定每年12月30日為「保全日」，內政部自109年起，擴大訂定為「全國保全日」。

今天在台中市舉辦慶祝活動，會中並表揚相關有功人員，賴副總統、內政部次長陳宗彥、立法院副院長蔡其昌、外交部無任所大使林佳龍與台中市長盧秀燕等人皆出席。

賴副總統致詞時表示，80年通過保全法，界定相關要求，近年保全業表現備受各界肯定，目前全台保全業者有超過600家，廣泛的從業人員有30萬之多，分布公寓大廈、交通站體、機關學校等單位發揮安全功能。

賴副總統說，保全人員可說是治安的守門員，視線看到可疑的人事物立即通報警方，發揮犯罪預防的功能，也是社會安全網的一環，對社會貢獻大。

賴副總統指出，總統蔡英文日前決定義務役由4個月恢復到1年役期，這是基於全民國防的規劃，主力由志願役守護陸海空，後備由義務役守護鄉土，民防系統包括義交、義警與巡守隊，甚至是救災救難義工團隊，他認為保全也應該納入。

賴副總統並提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全球，防疫工作牽涉各行各業，除醫療人員站在第一線，也特別感謝保全人員發揮關鍵作用。

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林佳龍表示，31年前的12月30日政府將保全業納管，保全人員幫助破獲很多重大社會事件，他於104年擔任台中市長時，將這天定為保全日，將保全業納入夥伴關係，盼提升保全業的服務品質與榮譽感。

蔡其昌說，要和平不要戰爭，最好的方式是台灣要更強大，不只是兵役延期一年、國機國造，更要有強大的在地民防，未來後備體系建立，保全業就是不可或缺的一環，未來會更加法制系統化，將保全業與政府的力量結合一體。（編輯：郭諭儒）1111230