日媒專訪 謝長廷：台日應加強安保合作

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）駐日代表謝長廷日前接受日本共同社專訪時表示，中國正加強準備對台動武，台日應推動安全保障合作。另一方面，美國外交關係專家哈斯對日媒表示，台美日應加強軍事合作。

謝長廷對共同社表示，8月初中國實施軍事演習飛彈落在日本的專屬經濟區（EEZ），台日是命運共同體，兩國之間沒正式的外交關係，但還是有必要著眼於現實，研擬政策。

報導指出，日本1972年與中國建交，與台灣斷交，台日持續進行「非官方間的實務關係」交流。

謝長廷受訪時言及，台日應針對有事（有緊急事態發生）之際該如何互相接納居民、傷者進行協定的簽署，在安全保障相關領域應共享資訊。

有關中國可能在2027年之前擁有武力犯台的能力一事，日本經濟新聞今天刊載專訪美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）對此事的看法。

哈斯表示，中國國家主席習近平當務之急是做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫工作，以及早日讓國內經濟恢復，應不至於會在2023年對台灣或其他國家動武。

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他說，比較擔心的是，幾年後中國將擁有潛在性可動武的能力，危險時刻可能發生在「今後10年內」。在中國提高對台動武能力之際，台美日歐應思考如何提高震懾力。

有關對於「台灣有事」，日本應做何準備的問題，哈斯表示，美日應就涵蓋台灣海峽在內的各地區可能發生的事態進行合作。台美日應加強軍事合作，認真考慮實施聯合軍演。歐洲也應讓中國知道，如果真的對台動武，中國可能會遭到何種經濟制裁。（編輯：林憬屏）1111230