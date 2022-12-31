更多編輯台推薦新聞：
互動地圖》2023跨年晚會台北散場攻略
生活

互動地圖》2023跨年晚會台北散場攻略

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

侯友宜贊成還稅於民 盼現金或消費券能帶動經濟

2022/12/31 22:40（12/31 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（左2）31日晚間到淡水區出席跨河煙火秀時表示，自己目前角色是新北市長，會把握當下該做的事情，也期待2023是安定繁榮、快樂且有希望的新年。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日
新北市長侯友宜（左2）31日晚間到淡水區出席跨河煙火秀時表示，自己目前角色是新北市長，會把握當下該做的事情，也期待2023是安定繁榮、快樂且有希望的新年。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市長侯友宜今天晚間表示，「還稅於民」是政府應該做的事，不管是發現金或消費券，都盼望可以帶動疫後的經濟起飛，讓人民有感才最重要。

侯友宜晚間前往淡水區興建中的淡江大橋預定地，參加跨河煙火秀活動，接受媒體聯訪時，媒體詢問未來的願望與是否要選下屆總統等問題，他依舊強調，自己現在角色是新北市長，把握當下該做的事情，期待2023是安定繁榮、快樂及有希望的新年。

對於內閣可能調整一事，侯友宜說，希望中央與地方，扮演不同角色，不分黨派齊心做出民眾有感的成績，繁榮才是民眾所樂見。

至於中央政府今年稅收優於預期，各界關注是否「還稅於民」。侯友宜指出，還稅於民是政府應該做的事，不管是發現金或消費券，都盼望帶動受COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情衝擊的經濟，可以起飛，讓人民有感才最重要。（編輯：卞金峰）1111231

#侯友宜
#淡江大橋
#新北
侯友宜
新北跨河煙火迎2023年 13分14秒象徵「一生一世」 趙少康：侯友宜只要表態參選2024 朱立倫也擋不住
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族