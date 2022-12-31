侯友宜贊成還稅於民 盼現金或消費券能帶動經濟

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新北市長侯友宜（左2）31日晚間到淡水區出席跨河煙火秀時表示，自己目前角色是新北市長，會把握當下該做的事情，也期待2023是安定繁榮、快樂且有希望的新年。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市長侯友宜今天晚間表示，「還稅於民」是政府應該做的事，不管是發現金或消費券，都盼望可以帶動疫後的經濟起飛，讓人民有感才最重要。

侯友宜晚間前往淡水區興建中的淡江大橋預定地，參加跨河煙火秀活動，接受媒體聯訪時，媒體詢問未來的願望與是否要選下屆總統等問題，他依舊強調，自己現在角色是新北市長，把握當下該做的事情，期待2023是安定繁榮、快樂及有希望的新年。

對於內閣可能調整一事，侯友宜說，希望中央與地方，扮演不同角色，不分黨派齊心做出民眾有感的成績，繁榮才是民眾所樂見。

至於中央政府今年稅收優於預期，各界關注是否「還稅於民」。侯友宜指出，還稅於民是政府應該做的事，不管是發現金或消費券，都盼望帶動受COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情衝擊的經濟，可以起飛，讓人民有感才最重要。（編輯：卞金峰）1111231