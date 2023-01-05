考試院提修法 近一年涉酒駕、性騷者不得辦陞任

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考試院5日通過公務人員陞遷法修正草案，對於最近一年涉有酒駕及性騷擾者，不得辦理陞任。（示意圖／圖取自pexels圖庫）

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（中央社記者陳俊華台北5日電）考試院今天說，為使公務人員獲得合理陞遷，今天通過公務人員陞遷法修正草案，對於具重大殊榮、工作表現、特定語言能力者，得酌予加分；最近一年涉有酒駕及性騷擾者，不得辦理陞任。

考試院透過新聞稿指出，為使公務人員獲得合理陞遷，符合人與事適切配合的宗旨，並利機關拔擢優秀人才，提高政府施政效能及服務品質，考試院會今天通過公務人員陞遷法部分條文修正草案，近日將函請立法院審議。

考試院說，這次修法為強化功績導向的陞遷制度，將原定「資績並重」修正為「功績原則」，各機關得視業務性質，對具有重大殊榮、工作表現及特定語言能力者，在陞任評分時酌予加分，促使各機關更重視公務人員的績效表現，並鼓勵公務人員積極任事。

考試院表示，為落實政府杜絕酒駕及性騷擾，或跟蹤騷擾行為的政策意旨，增訂最近一年有這些不當行為而遭記過一次以上，不得辦理陞任；並放寬任現職不滿一年者，以及育嬰留職停薪者在陞任之日實際任職，都可辦理陞任，使績優人員陞遷不致受阻，並營造更友善的生養職場環境。

考試院指出，草案修正重點包括，修正公務人員的陞遷依功績原則辦理，以及各機關辦理陞遷，對於具有重大殊榮、工作表現、特定語言能力者，得酌予加分。

考試院說，增訂最近一年有酒駕及性騷擾或跟蹤騷擾行為，導致記過一次以上者，不得辦理陞任。放寬任現職不滿一年者，以及育嬰留職停薪者在陞任之日實際任職，都可辦理陞任。（編輯：蘇志宗）1120105