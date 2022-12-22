銓敘部：公務員初考及格任職後 約1成人員離職

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（中央社記者陳俊華台北22日電）銓敘部今天說，公務人員初等考試民國87年首次舉辦，及格人員進入政府部門服務後，離職人員約1成、約2成再應其他公務員較高等級考試及格任用，其餘多以該資格繼續任職。

銓敘部透過新聞稿指出，上午在考試院會中，以「公務人員初等考試及格經銓敘審定人員之陞遷情形」為題進行業務報告，分析從公務人員初等考試87年首次舉辦以來，截至111年6月30日止的任職情形。

銓敘部報告表示，初等考試及格任職至今，離職人員約1成，約2成人員則再應其他一般公務人員較高等級考試及格任用，其餘大多繼續任職；進入公部門後，經一定年資歷練可陞任至相當職務，也可擔任主管職務。

銓敘部說，初等考試及格資格繼續任職的現職人員，進用時多擔任委任第一職等到第三職等職務，以委任第一職等本俸一級起敘，每月最低俸給總額新台幣3萬1450元，已較基本工資月薪數額為優，且與其職責程度尚屬相當，並隨資歷增長及職務陞遷，俸給總額逐步提升。

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銓敘部強調，現行規定已有使初等考試及格人員，得依公務人員升官等考試薦任升官等考試及格，或委（薦）任公務人員晉升薦（簡）任官等訓練合格，取得較高官等任用資格機制，可在政府部門安心服務，並可逐步晉升薦任官等或簡任官等職務，鼓勵在政府部門久任。

考試院黃榮村表示，請銓敘部持續關注初等考試及格公務人員陞遷情形、工作職能、職涯培育等人力資源積極發展功能，以安定公務機關最基層人力。（編輯：林興盟）1111222