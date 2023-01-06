黨團協商爆粗口 邱顯智致歉：公開狀況下情緒失控

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北6日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天針對內政部預算提案，與民進黨立法院黨團總召柯建銘起口角、甚至爆粗口。邱顯智事後致歉，並說在公開的狀況下情緒失控，為社會帶來不好的示範。

不過，邱顯智表示，「X」字是他這些時間處理詐騙陳情案件和個資外洩案件，累積到現在最直接的感受。

朝野黨團今天協商民國112年度中央政府總預算，其中有關內政部主管預算，由於日前發生戶政資料外洩事件，時代力量黨團提出100多個提案，要求內政部提出戶政資料外洩檢討報告。

柯建銘質疑時力黨團重複提案，在休息時間走向邱顯智溝通時，關掉桌上麥克風，引來邱顯智不悅，在會議室爆粗口，場面火爆。

柯建銘（紅框內右）質疑時力黨團重複提案，走向邱顯智（紅框內左）溝通時，關掉桌上麥克風，邱顯智不悅在會議室爆粗口。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁youtube.com）

邱顯智事後在臉書撰文提到，全國人民個人資料外洩，執政黨到底有沒有肩膀面對，民進黨立法院黨團到底有沒有勇氣一起監督；今天的黨團協商，他針對內政部的預算提案內容很簡單，就是請內政部依據個人資料保護法第12條的規定，查明後分別通知立法院111位委員。

邱顯智說明，為了喚起立委們的重視，也試探各位立委對個人資料外洩的態度，因此他幫每一位立委都提了一個案。

邱顯智質疑，全國人民個人資料外洩，甚至很可能已經有許多被害人，被詐騙集團利用這些鉅細靡遺的戶籍資料，假冒檢警或金融機構詐騙，也可以被不肖分子拿來勒索恐嚇。行政院所有部會不是推諉卸責，就是粉飾太平，現在立法院執政黨黨團，連在野黨的發言權都要剝奪。

不過，邱顯智最後提到，還是要跟大家說一聲對不起，在公開的狀況下情緒失控，為社會帶來不好的示範。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則在臉書發文表示，下午朝野協商中央政府總預算，反對黨祭出案海戰術，光時代力量就提出1000多案，但令人傻眼的是，時力光是在內政委員會的提案，就有100多個是複製、貼上。

羅致政指出，或許除了論文比對系統之外，也可以考慮有提案比對系統，應該可以省掉一些功夫。（編輯：林興盟）1120106