柯建銘質疑時力重複提案欲溝通 邱顯智不滿被關麥爆粗口

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柯建銘（紅框內右）質疑時力黨團重複提案，走向邱顯智（紅框內左）溝通時，關掉桌上麥克風，邱顯智不悅在會議室爆粗口。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北6日電）時代力量黨團總召邱顯智與民進黨團總召柯建銘今天在協商爆發激烈口角。柯建銘質疑時力黨團重複提案，走向邱顯智溝通時，關掉桌上麥克風，引來邱顯智不悅，在會議室爆粗口，場面火爆。

朝野黨團今天協商民國112年度中央政府總預算，其中有關內政部主管預算，由於日前發生戶政資料外洩事件，時代力量黨團提出110個提案，要求內政部提出戶政資料外洩檢討報告。

時力黨團的提案，大多文字重複雷同，不同之處是將逾百位立委名字抽換，指立委個人及親屬個資也恐遭濫用。

邱顯智 邱顯智小檔案 民國65年出生

學歷：德國海德堡大學法學博士候選人、德國海德堡大學法學碩士、台北大學法學碩士、台北大學法學士

現職：第10屆立法委員

經歷：時代力量黨主席、執業律師、洪仲丘案、關廠工人案、太陽花學運義務律師 看更多 關閉 表示，內政部本來約今天下午溝通協商部分預算提案，但現在已在朝野協商，他們不知道修改後的提案，認為可以再找時間跟內政部談。

不過柯建銘回應，直接在現場談即可，不必另找時間「私設刑堂」；民進黨立委管碧玲則說，110個案基本上都是同一案，認為這是技術犯規，案子其實不多，可以馬上溝通。

由於朝野沒有共識，會議主席游錫堃裁示彼此先休息溝通。

不過會議休息期間，雙方仍在爭執。民進黨團幹事長羅致政則說，這完全顛覆他對時力的期待， 認為好的提案不是名字改過就重複提。

邱顯智表示，這關係到2300萬人個資，且受害人不同，認為內政部應給外界清楚交代，何況內政部沒提出修正文字。

柯建銘在會議休息時一度走向邱顯智，表示「不要搞這一套」、「時代力量沒有特權」；邱顯智則回應，「不要耍流氓」。

不過柯建銘隨後關掉桌上的麥克風開關，引來邱顯智不悅。邱顯智痛批「你為什麼可以切掉我麥克風？」並爆粗口。

儘管會議休息，但游錫堃見場面火爆也走向台下，盼雙方能夠緩和情緒。由於民進黨團與時力黨團沒有共識，民進黨團建議，時力黨團的內政部提案都先保留，以便讓會議順利進行。（編輯：林興盟）1120106