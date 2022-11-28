堅辭決策委員 邱顯智砲口對向陳椒華黃國昌

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九合一選舉落幕，時代力量選舉結果不如預期，立委邱顯智（中）、王婉諭（右2）與決策委員陳孟秀（左2）、曾威凱（左）、李兆立（右）等陸續發布辭去決策委員聲明，28日並舉行記者會，要求決策委員會應總辭進行全面改選，讓民眾看見時代力量改革決心。中央社記者徐肇昌攝 111年11月28日

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（中央社記者郭建伸台北28日電）時代力量立委邱顯智、王婉諭等人今天強調，不接受中央黨部慰留決策委員。邱顯智更指前立委黃國昌替台北市長候選人黃珊珊站台模糊政黨識別，當有決策委員提出爭議時，陳椒華卻裁示選後再處理，放任傷害持續擴大。

時代力量2022九合一選舉成果不如預期，邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人昨天宣布辭去決策委員一職，砲轟黨中央無法提供候選人奧援；主席陳椒華則表示，她會負起政治責任，在臨時決策委員會議宣布辭任黨主席，並慰留邱顯智等人。

但陳椒華昨天深夜在臉書表示，決策會議有多位決策委員慰留，部分決策委員反對慰留，在聽取各方意見的過程後，她深知時代力量需要凝聚共識，而也需要一段時間思考，謝謝各界的關心。

邱顯智、王婉諭、陳孟秀、曾威凱、李兆立5位決策委員今天下午舉行記者會，痛批昨天的臨時決策會議是鞏固領導中心的戲碼，表示他們5人都不會接受慰留，並脫下印有決策委員的外套，表達請辭決心。

邱顯智表示，這次時代力量的選舉表現不如預期，他認為包含他在內，所有的決策委員都有責任，因此希望一起號召總辭，趕快改選決策委員，準備2024時力的生死存亡戰。

邱顯智指出，請辭不是離開，是為投入下個階段戰鬥，2024的新竹市區域立委選戰，黨內若有任何需要承擔的角色，他會一肩扛起，因為他對這個黨有深厚感情。

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邱顯智也將砲口對向陳椒華及前立委黃國昌，指出黃國昌替黃珊珊站台引發政治效應，當決策委員提出討論案時，陳椒華卻裁示選後再處理，放任傷害持續擴大，而這些模糊政黨識別動作，更影響了台北市議員候選人得票率。

王婉諭表示，請辭決策委員是因為痛定思痛，希望全面改選再出發；請辭不是離開，而是為準備下階段戰鬥，她一定會留下來，未來黨務及2024選舉都不會缺席，一定會跟時力共存亡。（編輯：林克倫）1111128