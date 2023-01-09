府：嚴厲譴責共軍以莫須有指控在台海軍事活動

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總統府發言人張惇涵9日說，共軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動。圖為中共空警500同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社記者葉素萍台北9日電）中共解放軍近日宣布在台海周邊進行軍演，總統府發言人張惇涵今天說，共軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動；他強調，台灣立場很清楚，不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全。

中共昨8日再次在台灣周邊進行軍演，這是兩週內第2次實戰化演練。共軍東部戰區昨天深夜表示，1月8日於台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。

張惇涵今天向媒體表示，共軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動，總統府對此除表達嚴厲譴責外，並嚴正強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。

張惇涵說，台灣的立場很清楚，就是不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。對於台海及區域周邊局勢，國軍都密切掌握並沉著因應，請民眾放心。（編輯：郭無患）1120109