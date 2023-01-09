中國突然軍演 蘇貞昌：民主國家團結對抗威權擴張

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（中央社記者陳俊華台北9日電）行政院長蘇貞昌今天接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」時說，中國突然宣布在台灣周邊軍演，但台灣從不退縮，自由民主國家團結才能對抗威權、武力恣意擴張。

蘇貞昌下午在國防部長邱國正、外交部次長田中光、衛福部次長王必勝等人陪同下，接見德國國會國防委員會主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）和自民黨副主席伏格爾（Johannes Vogel）等訪團成員。

蘇貞昌致詞時表示，齊默曼曾說過，台灣有堅強民主，值得和台灣站在一起，不能因為中國施壓就不來訪台灣，令人感動，他要對齊默曼表示敬意與歡迎；德國與台灣距離遙遠，但都堅持自由、民主、人權價值，雙方是零距離。

蘇貞昌說，當俄羅斯侵略烏克蘭時，台灣和民主自由陣線站在一起、予以嚴厲譴責，並援助烏克蘭；台灣在自由民主最前線，面對中國的威權專制，不斷以軍艦軍機繞台，今天又突然宣布要在台灣周邊軍演，但台灣從不退縮。

蘇貞昌指出，總統蔡英文也宣示，台灣不會在壓力下退縮、也不會冒進；德國國會訪團前來，讓他看到自由民主國家團結在一起，才能對抗威權、武力恣意擴張。

蘇貞昌說，台灣非常注重人權，台灣和德國都曾經歷政府極權統治，限制人民基本權利，在民進黨和台灣民眾努力下，用最短時間打破威權、進行政黨輪替，深知人權價值，去年在行政院成立人權的專責組織，並將威權時期相關不義遺址留下，讓後來者作為警惕。

蘇貞昌表示，雖然台灣不是聯合國會員國，但同樣遵守聯合國兩公約，希望兩國一起在人權上能合作。他特別感謝德國國會，去年由聯合執政三黨、最大在野黨通過決議，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）等國際組織，並給台灣最大支持。

蘇貞昌說，訪團這次來台，見證台灣2300萬人民堅持自由民主，以及防疫成就、經濟發展、自由開放社會，請訪團成員回國後多支持台灣，藉由參與國際組織，將相關經驗和國際分享。

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齊默曼表示，多數團員是第一次訪台；當俄羅斯入侵烏克蘭時，對居住在民主國家的人民來說是個警鐘，必須帶來改變，每天都要對抗威權擴張，因此除準備好部隊外，經濟方面也要做改變，例如選擇更自由、民主夥伴，這次訪台非常重要，在這個不是那麼和平的世界中，要展現民主間的深厚關係。

伏格爾說，台灣從威權轉型到民主、和平政黨輪替，在世界上很罕見；台海緊張情勢相當複雜，但以武力改變台海現狀，或威脅使用武力改變現狀，德國的立場是不可接受，因此在台灣面對威脅時，要跟台灣團結在一起，這次訪台就是要展現團結。（編輯：蘇志宗）1120109