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共軍深夜於東部戰區發動實戰演練 今年首度

2023/1/9 09:35（1/9 10:01 更新）
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8日深夜解放軍東部戰區於台灣周邊海空域展開多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。圖為殲11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
8日深夜解放軍東部戰區於台灣周邊海空域展開多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。圖為殲11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社台北9日電）中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，8日深夜解放軍東部戰區於台灣周邊海空域展開多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等，以檢驗部隊聯合作戰能力。

綜合環球網與央視等中國官媒今天報導，這是東部戰區2023年首次組織的多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，也是在時隔14天後，東部戰區於台灣周邊海空域實施的又一次演習。

報導說，2022年12月25日，解放軍東部戰區也曾於台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。

而此前於12月23日，美國總統拜登簽署「2023財年國防授權法案」，當中包括未來5年對台提供總額100億美元（約新台幣3063億元）、每年最多20億美元的軍事援助，並建議邀請台灣參與2024年「環太平洋軍演」。

中國軍事專家張學峰告訴環球時報，這兩次演習的主題都是反擊外部勢力和台獨分裂勢力勾連，並說解放軍對台威懾行動日趨常態，25號演訓重點是聯合火力打擊，這次則是對陸打擊、對海突擊，也類似聯合火力打擊。

另有分析人士指出，這次解放軍相關活動應與去年25日的演訓規模相當，據當時台灣方面統計，自25日上午6時至26日上午6時的24小時內，共有71架解放軍軍機、7艘解放軍軍艦出沒於台海周邊。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120109

中共解放軍8日在台灣周邊實施軍演，是東部戰區今年首次組織的多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。（圖取自中國人民共和國國防部網頁mod.gov.cn）
中共解放軍8日在台灣周邊實施軍演，是東部戰區今年首次組織的多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。（圖取自中國人民共和國國防部網頁mod.gov.cn）
#解放軍東部戰區
#台灣
#張學峰
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