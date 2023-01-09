共軍東部戰區軍演 國防部偵獲57架次共機

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國防部指出，統計自8日上午6時起至9日上午6時止，偵獲共機57架次（其中28架次逾越台海中線、侵擾西南ADIZ）、共艦4艘次，持續在台灣海峽周邊活動。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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（中央社記者游凱翔台北9日電）解放軍東部戰區昨天在台海周邊實戰化演練，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機57架次（其中28架次逾越台海中線、侵擾西南ADIZ）、共艦4艘次，持續在台灣海峽周邊活動。

美國總統拜登去年12月23日簽署2023年度國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，解放軍東部戰區12月25日隨即宣布在台灣周邊海空域操演，國軍12月26日偵獲71架次共機（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次），若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是去年最多。

中共昨天再次在台灣周邊進行軍演，這是兩週內第2次實戰化演練。東部戰區昨天深夜表示，1月8日於台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。

根據中華民國空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，3架次BZK-005無人機、6架次殲11戰機、2架次蘇愷30戰機、2架次殲10戰機、12架次殲16戰機、2架次轟6機、1架次空警500逾越台灣海峽中線、侵擾西南ADIZ，其中部分BZK-005無人機、轟6機深入台灣東南方空域。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：楊凱翔）1130109