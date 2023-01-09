學者：中共藉頻繁軍演 阻美落實2023國防授權法

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（中央社記者游凱翔台北9日電）中共在台灣周邊軍演，國軍今天公布偵獲57架次共機。學者林穎佑及揭仲分析，台灣民眾因為對中共舉措有一定了解，而不恐慌日趨頻繁的軍演；但中共也是想藉此嚇阻華府，勿落實2023國防授權法的友台條款。

美國總統拜登去年12月23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援。這項法案並要求加速處理台灣軍購請求，也呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

解放軍東部戰區昨天在台海周邊實戰化演練，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機57架次（其中28架次逾越台海中線、侵擾西南ADIZ）、共艦4艘次，持續在台灣海峽周邊活動。

根據中華民國空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，部分的BZK-005無人機、轟6機深入台灣南方及東南方空域。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，戰機、無人機在越中線後不久調頭，因此軍事意義相對低，和今年1月6日及去年12月31日一樣，施壓成分居多，但此舉也是落實去年8月在台灣周邊軍演、片面推翻中線默契後，進行「常態化前往中線以東演訓」宣示，逐步壓縮、侵蝕國軍防衛縱深和預警時間。

至於施壓目的，揭仲提到，在中長期方面，中共藉不時在台海周邊的高強度軍事示威製造緊張情勢，藉此提醒華府，如果不重視北京在兩岸問題上的立場，華府與北京之間就不可能建立真正有效的「護欄」；短期方面，應該是想嚇阻華府行政部門，不要落實「2023年國防授權法」中有關友台相關條款。

揭仲提到，此次進入西南空域並飛抵台灣南方及東南方空域的2架轟-6轟炸機與1架無人偵察機，有可能是在西南空域活動的空警-500預警機的支援下，實施轟炸機與無人偵察機的海上長距離聯合作戰訓練，軍事意義比較高。

揭仲認為，日後中共演練遠征打擊機群的海上長程作戰演練中，不排除會再加入長航程無人偵察機，在打擊機群前方與周邊進行先期偵察，甚至擔任遠距精準彈藥的中繼導引，後續發展值得密切觀察。

至於台灣民眾是否可能對於中共頻繁的軍演日趨麻痺，而無危機意識。熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則抱持不同看法，他指出，台灣很多民眾及軍事迷都很關心相關訊息，與其說是溫水煮青蛙，不如說民眾因為對中共舉措有一定認知而不會恐慌。

林穎佑提到，前美國總統小羅斯福曾說過「維持恐懼的就是恐懼本身」，當民眾愈了解狀況，就愈臨危不亂、能預作準備，因此這也是為什麼台灣要加強對中共了解、研究解放軍的原因。

而針對此次中共演訓，林穎佑也認為，中共是想藉由常態化的軍演，同步施壓台灣與美國。（編輯：翟思嘉）1120109