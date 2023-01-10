前三灣鄉長温志強涉收賄1289萬 監院全票通過彈劾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監察院10日表示，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強（圖） 於任職期間，多次向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用清潔隊隊員甄選收取賄款，隱匿其相關不法所得，而涉犯洗錢罪嫌，監察院通過彈劾。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）監察院今天說，苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強於任職期間，多次向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用清潔隊隊員甄選收取賄款，隱匿其相關不法所得，而涉犯洗錢罪嫌，監察院通過彈劾。

監察院透過新聞稿指出，温志強在任職期間，多次利用督辦鄉公所各項公共工程的職務上機會，向承攬政府採購標案廠商收受賄賂；又利用三灣鄉公所民國109年兩度辦理清潔隊隊員甄選時，分別向有意應徵者或應徵者的親友收取賄款，不法獲利合計達新台幣1289萬8100元。

監察院指出，温志強為隱匿其相關不法所得，涉犯洗錢罪嫌，已違反公務員服務法等相關規定，違失事證明確，且情節重大，依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移付懲戒。

監察院表示，温志強擔任三灣鄉長，本應清廉自持，致力推動地方建設，為民謀福利，但竟利用職務權限，伺機索取賄賂中飽私囊，多次利用督辦鄉公所各項公共工程職務上機會，向承攬政府採購標案廠商收受賄賂。

監察院說，今天審查會以13比0，全票通過監察委員林國明、蔡崇義、王麗珍提案，彈劾温志強，全案移送懲戒法院審理。（編輯：張均懋）1120110