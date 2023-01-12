寵物公園城鄉差距大 動保團體盼公私協力推動

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（中央社記者王承中台北12日電）台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳今天表示，目前全國寵物狗公園共84座，多數集中六都，計68座，基隆市、嘉義市、台東縣、連江縣則無。希望政府提供寵物公園設置基本原則供地方參考依循，鼓勵公私協力廣設。

台灣動物保護行政監督聯盟今天在立法院召開記者會，公布全國寵物狗公園調查報告，邀請立委陳椒華、陳亭妃、吳思瑤、何志偉、賴惠員、農委會畜牧處副處長江文全等人與會。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，目前全國寵物狗公園共84座，六都合計68座，其中新北市21座、台北市19座、桃園市19座、台中市6座、高雄市2座，台南市只有1座。六都以外的縣市一共只有14座寵物狗公園，2座在高速公路休息站；基隆市、嘉義市、台東縣、連江縣沒有寵物狗公園。

何宗勳指出，目前中央主管機關並無針對需求極大的寵物公園有積極政策宣示，也沒有積極輔導地方政府推動，希望中央主管機關可以提供寵物公園設置基本原則供地方政府參考依循，鼓勵公私協力廣設寵物狗公園，並定期評鑑，表揚全國優質寵物狗公園。

何宗勳表示，期待六都在2026年底前，每一個行政區都能有一座以上的寵物狗公園，而其他縣市至少平均每1萬隻毛小孩有一座寵物狗公園。

江文全指出，農委會是全國動保的主管機關，有注意到寵物公園的設置，城鄉差距非常明顯，這部分則是受限於各地方的型態有差異，有些地區幅員遼闊、都市化不高，所以對寵物公園需求低，而都市化程度高，如六都，需求就愈來愈迫切。

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江文全表示，目前台灣養狗人口愈來愈少，2017年全國約有170萬隻家犬，2021年只剩下123萬隻家犬，而家貓在這5年內則增加20%。這樣的飼養型態的改變，也呈現出民眾對於寵物飼養需求的轉變。

江文全指出，如何依照動保法提供有效且適合的環境，讓飼主可以有所利用，這也是農委會重視的議題，會持續配合地方政府加強推動，也會納入縣市動保的評鑑業務，也會依照地方的需求優先協助地方政府投入，鼓勵公私合作。（編輯：翟思嘉）1120112