駐瓜國使館宣傳台灣獎學金 友邦感謝分享高教機會

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）駐瓜地馬拉大使館昨天與瓜國總統府計畫規劃局共同舉行台灣獎學金申請宣傳活動，瓜國代表感謝台灣與友邦分享高等教育機會，提供領域廣泛的全額獎學金，迄今已嘉惠超過400餘名瓜國學子。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿指出，使館與瓜國總統府計畫規劃局（SEGEPLAN）13日上午共同辦理2023年外交部台灣獎學金及國際合作發展基金會獎學金申請線上宣傳活動。

SEGEPLAN獎學金處處長艾蘭哥（Karla Arango）、獎學金宣傳部主任曼德斯（Nelson Méndez）及線上報名參與者近200人共襄盛舉。

駐瓜國大使館表示，曼德斯在開場首先介紹近年台灣獎學金申請情形，幫助參與的瓜國民眾了解台灣獎學金。

艾蘭哥代表SEGEPLAN致詞時，感謝中華民國政府與瓜國等友邦分享高等教育機會，他並讚揚台灣提供的獎學金名額逐年增加，領域廣泛且均為全額獎學金，目前已嘉惠400餘名瓜國學子，鼓勵瓜國青年踴躍報名。

外交部台灣獎學金生馬洛奎（Fátima Marroquín）及國合會獎學金生蘭菲斯塔（Ximena Lainfiesta）以預錄影片，分享獎學金申請心得，以及在台學習生活的趣味點滴。

駐瓜國大使館表示，使館人員在會中依序介紹申請獎學金的細部規定，與會青年都展現濃厚興趣，積極提問獎學金申請資格、文件準備以及台灣的教育文化。（編輯：郭無患）1120114