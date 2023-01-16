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新竹市府行政處長謝泊泓涉婚外情請辭 高虹安批准

2023/1/16 10:43（1/16 11:12 更新）
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新竹市政府行政處長謝泊泓涉婚外情請辭獲准。（圖取自新竹市政府行政處網頁dep-administration.hccg.gov.tw）
新竹市政府行政處長謝泊泓涉婚外情請辭獲准。（圖取自新竹市政府行政處網頁dep-administration.hccg.gov.tw）
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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）鏡週刊今天報導，新竹市政府行政處長謝泊泓涉婚外情。新竹市長高虹安對此表示，已收到他的辭呈並准辭，會盡快完成接任人選面談，盼在春節後讓新任行政處長盡快上任。

鏡週刊今天報導，高虹安延攬前台北市長柯文哲市長室機要秘書謝泊泓擔任新竹市政府行政處長，謝泊泓與台灣民眾黨林姓女黨工涉入感情問題，雙方各自有家庭、婚姻，兩人曾在大街牽手、接吻等。

高虹安今天上午出席新竹市警察局卸、新任局長交接典禮，會後接受媒體聯訪時指出，昨天晚間收到謝泊泓辭呈，經過交談後有告知謝泊泓工作交接需要時間完成，也已准辭。

高虹安說，目前會以市府代理機制運作，行政處長職務暫由行政處副處長代理，發言人也會扛起媒體事務，不會讓市政工作有脫鉤情形，請市民放心。

她指出，有關接任人選，會盡快完成面談，期待春節後可以讓新任行政處長上任。

謝泊泓上午向中央社記者表示，關於週刊報導內容，犯錯就是犯錯，他沒有更多回應與說法。

謝泊泓說，得知訊息後，已第一時間向高虹安說明，並提出辭呈，對於受他影響的家人、友人及同事，以及造成長官的困擾，感到無比抱歉。（編輯：戴光育）1120116

鏡週刊16日報導新竹市政府行政處長謝泊泓涉婚外情。新竹市長高虹安（前）上午受訪時對此表示，15日晚間收到謝泊泓辭呈並准辭，會盡快完成接任人選面談，盼在春節後讓新任行政處長盡快上任。中央社記者郭宣彣攝 112年1月16日
鏡週刊16日報導新竹市政府行政處長謝泊泓涉婚外情。新竹市長高虹安（前）上午受訪時對此表示，15日晚間收到謝泊泓辭呈並准辭，會盡快完成接任人選面談，盼在春節後讓新任行政處長盡快上任。中央社記者郭宣彣攝 112年1月16日
#謝泊泓
#婚外情
#高虹安
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