火山布雷系統讓台灣變地雷島？陸軍：謠言

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）台灣向美軍購的「火山布雷系統」（Volcano）遭質疑違反人道考量。陸軍司令部今天指出，部分人士錯誤解讀，傳散「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將布滿地雷」等謠言，令敵人竊喜而傷民心士氣，陸軍深表遺憾。

陸軍呼籲民眾同仇敵愾，支持國軍建軍備戰，有信心在獲裝新式戰具後，有效提升作戰成功公算，捍衛國家安全。

陸軍表示，戰時運用「火山布雷系統」，可有效反制共軍兩棲快速登陸，並結合縝密兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」布雷，非廣區域布設、且可有效防敵武力進犯，為因應嚴峻敵情威脅，保障家園財產安全的必要手段。

陸軍強調，中共近年常態化運用軍機、軍艦，襲擾台灣周邊海、空域，並多次飛越海峽中線，執行針對性的三棲登陸演訓，武力犯台能力及意圖均明顯增加。

陸軍因應「敵情威脅」及「防衛作戰需求」，配合戰術、戰法研發，採購新式智能戰防雷，可大幅提升地面防衛作戰能力；且因系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下傳統地雷不同，可避免軍人及民眾誤觸。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社表示，就人道考量，火山布雷系統是新一代戰車防禦地雷，設計時已將人道問題列入考量，布雷方式是「地表布設」，肉眼可辨識並具定時自毀功能，另將依台灣制定的「殺傷地雷管制條例」對雷區進行標示，便於戰後清除且避免人道與環保衝擊。

蘇紫雲表示，在法律層面上，台灣使用火山布雷系統不會違反國際法，「渥太華公約」在聯合國的正式名稱是「人員殺傷雷公約」（Anti-Personnel Landmines Convention），旨在限制簽約國禁用人員殺傷雷，反戰車、載具地雷不在禁止之列。

蘇紫雲表示，美國總統拜登2022年6月發布「禁用人員殺傷雷政策」（Changes to U.S. Anti-Personnel Landmine Policy），不再生產、輸出人員殺傷雷，且美國國防安全合作署對台灣的軍售公告明確指出，軍售項目是「火山反戰車布雷系統」（Volcano anti-tank mine-laying systems），並非人員殺傷雷，因此不會有違反公約的問題。

蘇紫雲表示，在戰術技術層次，火山布雷系統是在「戰時」執行灘岸區域阻絕，依照美軍野戰準則指出，其目的在於「擾亂」（disrupt）、「遲滯」（delay）、「誘導」（turn）、 「阻絕」（block）敵軍，打擊目標是敵戰甲車輛，不是人員殺傷性地雷。

蘇紫雲認為，火山布雷系統極有助提高台灣防禦能力，因為台海「反登陸為主」的作戰場景，更可發揮火山布雷系統「布設面積廣」、「作業時間短」等特性，各作戰區可因應戰場狀況，讓敵軍在水陸介面轉換之際，阻滯敵軍載具登陸，搭配守備與打擊兵力，獲得最大成功勝算。

蘇紫雲表示，特定假訊息聲稱此軍購「違反渥太華公約」、「全台灣將被布滿地雷」，恐誤導國際法定義、作戰戰術乃至軍事常識，此種「偷換概念」手法可說是境外敵對勢力結合在地協力者的典型操作，以認知作戰分化台灣並弱化國防戰備，民眾應提高警覺。（編輯：蘇志宗）1120116