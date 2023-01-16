王鴻薇宣誓就職立委 期許趕快就戰鬥位置

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台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（前）16日下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委。中央社記者趙世勳攝 112年1月16日

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（中央社記者王承中台北16日電）台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委。她表示，心情非常興奮也很忐忑，會抱著多學習的心情，要趕快進入狀況，就戰鬥位置。

前國民黨立委蔣萬安去年請辭參選台北市長，台北市第3選區立委補選於今年1月8日投開票，由國民黨候選人王鴻薇勝出，中選會13日審定通過第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選當選人為王鴻薇，同時公告當選人名單。

王鴻薇今天下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委；立法院長游錫堃、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委林德福、陳玉珍、游毓蘭及溫玉霞等人則到場觀禮。

王鴻薇在會後接受媒體聯訪時表示，她非常興奮但心情也很忐忑，因為有很多期待，所以她會抱著多學習的心情，要趕快進入狀況，就戰鬥位置。

王鴻薇指出，目前立院最急的事情就是明天要開始審查的還稅於民特別條例，她會了解一下明天的狀況，學習一下，看看有沒有質詢的機會。

針對前新竹市長林智堅論文涉抄襲國家標案，王鴻薇表示，她提醒竹科管理局如果不提告，恐怕會錯過追訴期，但是竹科管理局如果有提出告訴就非常好，可以確保國家智慧財產權不被侵害、踐踏。（編輯：林興盟）1120116

台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（左4）16日下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委；儀式結束後與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右3）及同黨立委合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年1月16日

台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇（左2）16日下午在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委；典禮結束後與丈夫陶允正（右2）、國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、立委費鴻泰（左）等人合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年1月16日