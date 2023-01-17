社宅承租最長6年 內政部研議「長期使用權」

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行社會住宅一般戶最長可承租6年，內政部知情官員17日表示，正在研議「長期使用權」的概念。圖為台北明倫社會住宅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華、張璦台北17日電）現行社會住宅一般戶最長可承租6年，內政部知情官員今天表示，正在研議「長期使用權」的概念，讓民眾可以更長期租賃政府直接興建的社宅；但相關政策還在研議中，沒有上路時程表。

依「內政部興辦社會住宅出租辦法」規定，社會住宅租賃期限為3年，承租人在租賃期限屆滿時仍符合承租資格者，可申請續租，合計最長不得超過6年；但符合經濟或社會弱勢身分者，得延長為12年。

知情官員接受中央社記者訪問時表示，目前正在研議更長期租賃的概念，長期可能是指20年、30年，將會以政府直接興建社宅為主；這種「長期使用權」的概念，讓民眾可更實際使用社宅。但政策還在研議中，沒有具體內容、也沒有上路時程表。

官員也說，社宅來源除政府直接興建外，還有都更分回、容積獎勵捐贈等，正在研議修住宅法，希望透過修法，強制性規定在都市計畫變更過程，要分回社宅、容獎也要回饋到社宅，讓地方政府可以不必自建，在都更過程中也能有社宅，更多元發展社宅來源。

內政部代理部長花敬群向中央社記者表示，相關政策還在規劃、討論中；年前不可能推出，還要幾個月才會比較具體。

針對20年、30年使用權住宅構想，財政部國產署官員表示，民眾居住社宅6年後，雖然經濟狀況可能漸入佳境，但恐怕仍無法買房，因此長期使用權模式，可望讓不同族群有「階梯式選擇」的機會，滿足多樣化居住需求，近期會與營建署討論。

國產署官員表示，國產署作為最大的國有土地管理機關，國家住宅政策怎麼推，國產署全力配合、盤點，將土地釋放出來，但後續仍需要營建署、住都中心評估構想的可行性。（編輯：謝佳珍）1120117