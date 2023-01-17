更多編輯台推薦新聞：
影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電
科技

影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
88會館檢討158高階警官異動 黃壬聰接刑事局副局長
首頁 / 政治
社會住宅
新聞專題
社會住宅1/98
首頁 / 政治

社宅承租最長6年 內政部研議「長期使用權」

2023/1/17 19:32（1/17 20:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行社會住宅一般戶最長可承租6年，內政部知情官員17日表示，正在研議「長期使用權」的概念。圖為台北明倫社會住宅。（中央社檔案照片）
行社會住宅一般戶最長可承租6年，內政部知情官員17日表示，正在研議「長期使用權」的概念。圖為台北明倫社會住宅。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、張璦台北17日電）現行社會住宅一般戶最長可承租6年，內政部知情官員今天表示，正在研議「長期使用權」的概念，讓民眾可以更長期租賃政府直接興建的社宅；但相關政策還在研議中，沒有上路時程表。

依「內政部興辦社會住宅出租辦法」規定，社會住宅租賃期限為3年，承租人在租賃期限屆滿時仍符合承租資格者，可申請續租，合計最長不得超過6年；但符合經濟或社會弱勢身分者，得延長為12年。

知情官員接受中央社記者訪問時表示，目前正在研議更長期租賃的概念，長期可能是指20年、30年，將會以政府直接興建社宅為主；這種「長期使用權」的概念，讓民眾可更實際使用社宅。但政策還在研議中，沒有具體內容、也沒有上路時程表。

官員也說，社宅來源除政府直接興建外，還有都更分回、容積獎勵捐贈等，正在研議修住宅法，希望透過修法，強制性規定在都市計畫變更過程，要分回社宅、容獎也要回饋到社宅，讓地方政府可以不必自建，在都更過程中也能有社宅，更多元發展社宅來源。

內政部代理部長花敬群向中央社記者表示，相關政策還在規劃、討論中；年前不可能推出，還要幾個月才會比較具體。

針對20年、30年使用權住宅構想，財政部國產署官員表示，民眾居住社宅6年後，雖然經濟狀況可能漸入佳境，但恐怕仍無法買房，因此長期使用權模式，可望讓不同族群有「階梯式選擇」的機會，滿足多樣化居住需求，近期會與營建署討論。

國產署官員表示，國產署作為最大的國有土地管理機關，國家住宅政策怎麼推，國產署全力配合、盤點，將土地釋放出來，但後續仍需要營建署、住都中心評估構想的可行性。（編輯：謝佳珍）1120117

#內政部
#財政部國產署
#花敬群
延伸閱讀
旅館轉社宅去年受理申請 目標2年推出2萬戶北市社宅逾2萬戶最多 住盟喊話六都要「加蓋」新北議員指社宅租金亂象多 城鄉局：違規就裁罰平均地權條例三讀 遏止炒房5大重點一次看
花敬群
換約轉售限制不回溯 花敬群：關後門不是開後門內政部稱換約轉售限制不回溯 立委指曲解法律
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市推青銀換居計畫達25戶 增東明社宅