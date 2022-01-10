旅館轉社宅1/10起受理申請 目標2年推出2萬戶

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行政院核定將旅館及公私有房舍轉型為社宅計畫，目標在2年內推出2萬戶，10日正式受理業者提案申請。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者蘇思云台北10日電）國家住都中心執行內政部旅館轉社宅計畫，今天正式受理業者提案申請，目標在2年內推出2萬戶社會住宅，並提供修繕補助及租稅優惠。

行政院日前核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」（簡稱旅館轉社宅），規劃今年上路。

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）執行內政部旅館轉社宅計畫，今天正式受理業者提案申請，除協助旅館業者度過疫情，也提供都會區就業人口及租屋家庭更多居住選擇。

國家住都中心發布新聞稿說，旅館轉社宅計畫徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍，可由旅館業者及租賃住宅服務業者提案申請。加入社會住宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅。

國家住都中心指出，為提升住宅品質，政府提供每房（戶）新台幣4萬元的修繕補助，對停業的旅館修繕費另額外補助1萬元。

此外，國家住都中心表示，政府也將提供市價租金差額補助、最高10%房間總數的空房補助，及每次3000元的公證費補助，降低業者經營風險。

國家住都中心說，以建築物規模資格來說，整棟建築物加入本計畫的房舍需有15房（戶）以上，分樓層加入則要有30房（戶）以上或達原本旅館總房間數的1/2。

要作為社宅，國家住都中心表示，建築物須符合消防、公共安全、居住水準、通風採光等條件，並具備獨立衛浴和生活必須的公共設施，讓未來入住房客能夠享有安全且安心的居住環境。

為加速旅館轉社宅計畫執行，國家住都中心每月將召開1至2次審查小組會議。審查小組由內政部地政司、營建署、交通部觀光局、建築師公會、不動產估價師公會及專家學者共同組成，確保申請提案符合計畫。

旅館轉社宅提案通過並完成修繕後，業者就可申請修繕費用補助，並在營運的3年期間持續享有相關優惠。（編輯：康世人）1110110