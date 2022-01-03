宜蘭市、羅東蓋705戶社會住宅 力拚114年完工

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宜蘭縣政府積極向中央爭取興建社會住宅，經盤點後將在宜蘭市和羅東鎮各選定一處公有地，興建共705戶社會住宅，力拚民國114年完工。縣長林姿妙（左4）3日出席記者會聽取簡報。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月3日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）宜蘭縣政府積極向中央爭取興建社會住宅，經盤點後將在宜蘭市和羅東鎮各選定一處公有地，興建共705戶社會住宅，力拚114年完工，完工後只租不賣，一般戶租金約市場行情8折。

宜蘭縣政府建設處今天指出，宜蘭縣社會住宅需求缺額達600戶，其中宜蘭溪北地區至少缺額260戶，溪南地區缺額約340戶，經盤點評估後，選定倉前路南側（羅東林業文化園區南側）和宜蘭市化龍一村眷舍群相鄰的基地（蘭城晶英飯店斜對面）打造社會住宅。

建設處指出，羅東社會住宅土地為國有財產署所有，經縣府向中央爭取變更為社會福利用地，基地面積共8232平方公尺，工程經費約新台幣19億852萬餘元，建物規劃地上9樓、地下2樓，其中2至9樓為社會住宅共445戶，力拚民國114年完工。

1樓部分空間則設計為店鋪等，以延續周邊商業廊帶活動，另為提升社會住宅服務機能，因應地方停車需求，汽車停車位除法定規定196席數量外，另增設131席停車位，而機車位以一戶一位為設置原則。

宜蘭市社會住宅基地面積約4500平方公尺，預計興建11層樓建物，共260戶，並規劃汽車停車位230席及128席機車停車位，工程經費約9億元，預計最快民國114年完工。

縣長林姿妙出席記者會表示，宜蘭縣與台北市相鄰，自雪隧開通後房價也有相當漲幅，造成青年及弱勢團體較難尋覓居身處所。透過社會住宅興建，可適度分擔青年住房租金壓力，加速儲存首購屋頭期款，也提供弱勢族群相對良好住房生活品質。（編輯：李錫璋）1110103