新北議員指社宅租金亂象多 城鄉局：違規就裁罰

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（中央社記者王鴻國新北3日電）民進黨新北市議員李倩萍今天議會質詢社宅租金亂象，甚至有社宅10.6坪月租高達2萬8000元，換算每坪比台北明倫社宅還貴；新北市城鄉局長黃國峰表示，離譜，將進行查處。

新北市議會今天進行單位質詢，李倩萍質詢指出，社宅包租代管存在許多亂象，她到某租屋網查詢就發現不少包租代管物件租金明顯高於弱勢朋友的負擔。

她說，例如網站上有三重某處社會住宅個案，10.6坪套房月租高達新台幣2萬8000元，換算每坪月租2641.5元，遠比日前造成輿論撻伐的台北市明倫社宅44坪月租4萬500元，換算每坪920元的價格還貴出數倍。

她表示，部分包租代管社會住宅租金太過離譜，市府應有完善包租代管租金評定方式並檢討監管。甚至應重新修訂更嚴謹的租金評定標準，建立嚴謹的品質控管機制，才能讓包租代管的美意真正落實。

城鄉局長黃國峰表示，社宅租金都應該比周邊行情便宜許多，例如在三重蘆洲附近，套房租金約在每坪900元、1000元左右，2房及3房的型式，每坪租金約在500元到900元間，議員揭露的個案明顯偏離行情太多。

他表示，他和議員的立場一致，都對不肖的業者予以譴責，畢竟這樣的房租價格太離譜，有違居住正義原則，城鄉局將對承辦包租代管業者進行稽查及處置，該裁罰就裁罰。（編輯：李錫璋）1110503