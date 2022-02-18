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花敬群：房市政策拚穩 今年推1.7萬戶社宅招標

2022/2/18 14:26
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（中央社記者蘇思云台北18日電）國家住都中心代理董事長花敬群表示，今年房市政策目標只有一個字「穩」，呼籲業者殷實做生意，強調穩住房市是政府基本態度，國家住都中心今年目標推出1.7萬戶社宅招標。

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）主辦「信義兒福A1公辦都更案」今天簽約，內政部次長同時也是國家住都中心代理董事長花敬群會後接受媒體聯訪。

房市傳出有建案祭出限賣令、代銷接案價格跳漲，花敬群表示，尊重市場各種說法，目前房價已經蠻高，過去一年中南部很多地方也有相當幅度的上漲，今年房市政策目標只有一個字「穩」，穩住房市是政府基本態度，也是最堅持的一件事。

花敬群呼籲，業者應該殷實做生意，讓想買房子的人有優質品質、可負擔的房子可買，炒作方式對國家、對企業本身都不是好事。

在社宅推動部分，花敬群表示，從去年到今年1月底為止，國家住都中心已推動1.5萬多戶社會住宅招標，今年會持續加速，目標推出1.7萬戶社宅招標，落實總統蔡英文所宣示的社宅政策。

為協助旅館業者度過疫情難關，內政部日前推出「旅館轉社宅」政策，外界關注審查進度。

花敬群表示，農曆年後已經對外公告租金水準，目前了解有20、30家旅館詢問，如果國家住都中心2月底前來不及審查完畢的話，目標3月上旬就會有個案完成審議，業者後續可以開始簡單修繕與招租，會努力達成2年2萬戶的設定目標。

花敬群透露，行政院審議平均地權條例修法已經差不多完成，也陸續跟黨籍立委溝通中，希望儘速可以在行政院會通過，力拚立法院本會期通過。（編輯：林興盟）1110218

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