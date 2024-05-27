花敬群：房市終究有起有落 持續興建社宅「固本」

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（中央社記者陳俊華台北27日電）住都中心董事長花敬群今天表示，將逐步落實總統賴清德所提百萬戶社宅政見，房市終究有循環、有起有落，未來將持續興建社宅「固本」，讓青年、弱勢家庭無論房市如何，都有政府保護系統。

國家住宅及都市更新中心今天舉行董事長花敬群就職茶會，邀內政部次長董建宏出席。

花敬群會後受訪時表示，將依前總統蔡英文、總統賴清德所提社宅政見，逐步落實，推動公辦都更時，不只是用公有土地，而是要凸顯公辦該有的價值，強化都市機能。包租代管部分，會與租賃服務業者建立更好關聯性，讓公司發展更健全，組織、內涵都要提升。

花敬群指出，依賴總統的百萬戶社宅目標，其中50萬戶是包租代管，直接興建、包租代管則各為25萬戶，會朝這方向努力。這是在前總統蔡英文「8年20萬戶」的基礎上，再直接興建13萬戶社宅、增加17萬戶包租代管社宅。

花敬群說明，住都中心從當年成立時只有40人，現在已經有300多人，預計明年甚至會達400人，組織不斷擴大，在都更、社宅間的財務規劃和調度安排也要更穩健，前幾年住都中心已與台銀簽聯貸案，並規劃發行社宅永續債券。

花敬群提到，未來也會與國際接軌、到國外取經，像是新加坡、南韓有比較多經驗，會去看看人家是怎麼管理，可以學的就會納入系統建置工作中。

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花敬群強調，政府會繼續蓋社宅，大概10年後再來看數量合不合理，現階段是絕對不夠的。社宅與房地產倒不是直接的關係，很多人認為社宅蓋多一點房市就會得到一定控制，但除非在某區域社宅占比高才行，房市重點在於金融與財稅。

花敬群表示，社宅的重點在「固本」，至少讓年輕人、弱勢家庭無論房市如何，國家都有系統在保護他們，包括直接興建或包租代管，租金補貼也讓大家租屋能有依靠，「房市終究有它的循環、有起有落」，就讓政策部門去討論。（編輯：張若瑤）1130527