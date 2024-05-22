汐止保長坑營區活化利用 將添公園與500戶社宅

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北市府與國防部合作盤查轄內軍方管有且暫無利用計畫的營區並活化，其中汐止保長坑營區將規劃公園、社會福利設施與乙種工業區公有土地，未來可提供公園綠地及約500戶社宅。

新北市府城鄉發展局今天透過新聞稿表示，公有土地活化再生是地區轉型再發展的重要引擎，新北市政府主動與國防部合作盤查新北市轄內軍方管有且暫無利用計畫4處營區，並適度配合在地需求檢討活化。

城鄉局說，其中中和天山東營區、新橋營區送內政部審議後，汐止保長坑營區已於5月17日新北市都市計畫委員會通過，接下來將續提內政部都市計畫委員會審議。

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城鄉局長黃國峰說，汐止保長坑營區位於汐止都市計畫區範圍內機關用地（機九），經多次協商取得共識，針對機關用地變更為乙種工業區所回饋45%土地，經市府評估汐止需求，這次主動規劃20%公園用地及25%社會福利設施用地，未來將有0.3352公頃公園用地，也劃設0.4191公頃社會福利設施用地，預計提供約500戶社會住宅，照顧弱勢及青年居住需求。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁說，另針對55%變更為乙種工業區公有土地，未來將由中央單位分回自行開發利用，同時新北市也期待與中央合作招商，並結合新北市主動提供社會住宅及公園，提升市民生活品質。（編輯：張銘坤）1130522