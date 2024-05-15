新店十四張B單元區徵核定34公頃 拚114年動工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市地政局今天表示，新店十四張（B單元）區段徵收案，內政部已於7日核定開發範圍及抵價地比例，面積約34公頃。預計今年公告徵收，力拚民國114年動工，預計116年完工。

新北市地政局長汪禮國今天在市政會議專案報告指出，新北市整體開發不間斷，塭仔圳市地重劃工程的領航路已通車，今年底將架構出區內主要道路交通系統雛形；75格停車位的「廣停三」停車場、複合式植栽的「公兒三」公園陸續完工。

地政局表示，塭仔圳市地重劃並結合新莊社區大學、特色公園行動聯盟合作，區內結合傳承黑手職人文化特色的共融公園「塭故之心公園」預計今年底落成，以深化與在地連結。也與輔仁大學合作USR（大學社會責任）合作，一起規劃景觀設計，建構大學城。

有關新店十四張（B單元）區段徵收案，地政局指出，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，面積約34公頃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

地政局表示，5月7日內政部已核定新店十四張區徵案的開發範圍及抵價地比例（地主分回比例），並提供社宅用地，預計今年第4季辦理區段徵收公告。公告後，給予3至4個月的自動搬遷期，接續於114年上半年開工。

至於蘆洲南側、蘆洲北側區段徵收案，地政局指出，正在內政部審議階段，市府將朝社會住宅用地面積提高至5%的方向規劃，並依中央建議，視整體財政規劃，考量研議提升抵價地比例，調整後將續報內政部。（編輯：戴光育）1130515