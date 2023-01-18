陳其邁：新任黨主席任重道遠 盼確保民進黨總統勝選

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）民進黨代理主席陳其邁今天下午將交接黨主席給副總統賴清德，他表示，黨主席工作可說是任重道遠，希望新任黨主席就任後能確保民進黨推動國家進步、總統大選勝選。

民進黨下午將召開中執會，確定黨主席選舉結果，代理黨主席陳其邁將辦理交接，由賴清德接任。針對黨主席工作的未來期許，陳其邁上午慰訪前金公共托嬰中心及育兒資源中心，會前接受媒體聯訪指出，希望新任黨主席能持續回應民意，推動黨內團結改革，最重要當然是確保推動國家進步、明年總統大選勝選。

陳其邁指出，黨主席工作是一種承擔，感謝賴清德願意承擔民進黨改革重任，當然也希望就任後能團結黨內，持續推動台灣社會進步；更重要的是，總統大選即將來臨，這任黨主席最重要工作就是確保民進黨在未來持續推動國家進步，以及總統大選勝選，責任可說是非常重，甚至是「任重道遠」，也期許新任黨主席能持續謙虛傾聽民意。

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陳其邁說，面對民進黨敗選，社會當然有很多期待，尤其是支持者更有高度期待，所以也希望新任黨主席可以持續回應民意，推動黨的團結改革；代理工作告一段落後，市政工作還是最掛念、最關心，所以還是會一樣持續「拚拚拚、緊緊緊」，希望可以全力推動高雄各項市政工作。

民進黨去年九合一選舉敗選，總統蔡英文辭去黨主席，由陳其邁代理黨主席；黨主席補選15日投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%。（編輯：陳仁華）1120118