賴清德：務實認定台灣已是主權獨立國家 沒必要再宣布獨立

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副總統賴清德18日宣誓就任民進黨主席，他表示，他務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要。中央社記者張皓安攝 112年1月18日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北18日電）民進黨新任黨主席賴清德今天說，他務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要；未來他仍然會站穩4個堅持的立場，繼續總統蔡英文兩岸的路線。

賴清德今天宣誓就任黨主席，他致詞時提到，片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定的作為，不會得到國際社會的支持。

他說，在他帶領下的民進黨，會持續站穩4個堅持，也就是，「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。會用最大的努力，維持區域和平穩定的現狀。

媒體提問時，聚焦在賴清德的兩岸路線。有媒體問，2013年賴清德曾以台南市長身分主持過對中政策擴大會議，當時提到希望中國領導人習近平能成為中國民主先生，才有機會化解兩岸歧異，未來賴清德是否以黨主席身分召開類似會議，提出中國政策主張，打破目前兩岸僵局。

賴清德說，很可惜，習近平還沒有達到成為中國民主先生的目標；國際社會一般認為兩岸僵局存在是因為中國對台灣文攻武嚇，改變台海的現狀使然，在這種狀況下要打破僵局，恐非台灣一方可以獨力為之，必然要雙方。

賴清德說，非常希望中國能夠以蒼生為念，其實兩岸有共同的目標，就是增進人民的福祉，也有共同的敵人，就是天災地變還有傳染病等等，如果中國能夠轉念，以蒼生為念，他相信很多事情都迎刃而解。

媒體詢問，賴清德曾說自己是務實的台獨工作者，未來大選是否延續。

賴清德重申，就是務實的認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。未來他仍然會站穩4個堅持的立場，繼續總統蔡英文兩岸的路線。

他說，一定要成功守護台灣，才有民主跟和平，因為和平是台灣幾十年來共同努力打拚的結果，台灣人民生活在民主制度之下，享受自由氛圍，就如同喝水或是呼吸空氣一般的自然，這些都要持續保護。

賴清德認為，如果中國威脅台灣、甚至採取武力行動，其實不管和平或是民主，都會受到傷害，這也是為什麼他強調，民進黨新時代的使命就是要守護台灣，促進民主和平跟繁榮，所以不會有民主跟和平互相選擇矛盾的問題。

是否需要處理台獨黨綱，賴清德認為，台獨黨綱論述，民進黨已多次在不同場合清楚說明，固然有1991年的台獨黨綱，但是民進黨在1999年就提出台灣前途決議文，所以目前民進黨的兩岸政策是服膺1999年的台灣前途決議文。（編輯：謝佳珍）1120118