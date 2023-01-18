賴清德任民進黨主席 台派社團期許堅守抗中保台

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天將接下民進黨主席，多個台派民間社團召開記者會期許他上任後擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政，品質保證」招牌，持續推動民主深化，團結台灣，堅守「抗中保台」、「和平保台」立場，捍衛台灣安全。

台灣社、台灣教授協會、全美台灣同鄉會等超過40多個台派社團上午召開記者會，恭喜副總統賴清德擔任民進黨主席，期許他「團結台灣」、「抗中保台」，再創新局。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，賴清德接任民進黨主席是各界等待已久的結果，民進黨應該早點確定領導人來因應2024大選，這攸關台灣主權。他說，從2022年民進黨敗選以來，台灣政壇「降中、親中、和中」的政治領袖大行其道。

他期望賴清德對於2024大選要以「使命」的角度，不能僅從席次、勝選的角度出發，找回民進黨的黨魂與核心價值，堅持「抗中保台」，帶領台灣政府持續努力，讓台灣成為真正的國家。

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台灣陪審團協會理事長鄭文龍說，賴清德不僅是民進黨主席也是民進黨2024年大選可能的總統參選人，面對中國不放棄武力犯台，台灣一定要抗中保台，賴清德是很適合的人選，具有團結台灣與抗中保台的特質。

鄭文龍說，賴清德在台南向黨員說明時強調，初選一定要做，這是很難得的反省聲音，民進黨是民主的政黨，但2022年敗選，其中一個原因就是沒收初選，賴清德要找回創黨精神，就是要讓黨內更民主、也要讓台灣更民主。（編輯：翟思嘉）1120118