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賴清德提黨務革新：杜絕黑金、徹底解決學倫問題

2023/1/18 16:10（1/18 16:21 更新）
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副總統賴清德18日就任民進黨主席。（中央社檔案照片）
副總統賴清德18日就任民進黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香、葉素萍、王揚宇台北18日電）民進黨主席賴清德今天就任，提出4項黨務革新，包括積極杜絕黑金、徹底解決學倫問題；積極運用民主原則，增補人才；積極找回支持民進黨的多元力量；積極回應年輕世代需求。

民進黨下午舉行第17屆黨主席宣誓就職典禮，由代理主席陳其邁交接給新任黨主席賴清德。

賴清德致詞時表示，將帶領民進黨結合社會各界的力量，共同完成1項使命、2項任務及4項黨務革新，其中包括積極杜絕黑金、徹底解決學倫問題；積極運用民主原則，增補人才；積極找回支持民進黨的多元力量；積極回應年輕世代需求等。

他說，面對中國威脅，新使命就是守護台灣，促進台灣的民主、和平與繁榮，具體方針就是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」。

賴清德表示，民以食為天，台灣有句諺語「要顧佛祖也要顧肚子」，拚經濟是第一要務，經濟好，人民生活富足，才有力量保家衛國，未來民進黨必須持續提出符合國家發展的產業藍圖，經濟果實也應該全民共享，要兼顧民生、不該遺漏任何一群人。

賴清德說，更必須以有餘補不足，平衡貧富差距，建立和諧包容的社會，和平是每一個人共同的期盼，印太區域與台海的和平穩定，不只符合各國的利益，也是區域中各個國家包括台海兩岸繁榮的關鍵，區域中每一個人的共同願望，相信這也是兩岸人民共同的期盼。

他表示，中國威權主義的擴張，不僅對台海和平穩定造成威脅，更是全世界必須嚴肅面對的課題，要努力維持區域和平穩定，更要清楚認知綏靖主義無法換取和平，只有團結全民，強化自己的國防實力，才能真正守護自己的安全，正所謂和平靠國防，國防靠全民。

賴清德說，片面改變台海現狀，破壞區域和平穩定的作為，不會得到國際社會的支持，在他帶領下的民進黨，會持續站穩總統蔡英文所提的4個堅持，也就是堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志，會用最大的努力維持區域和平穩定的現狀，從今天起就要實現這些目標。（編輯：謝佳珍）1120118

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