賴清德就任民進黨主席站穩4堅持：用最大努力維持區域和平現狀
2023/1/18 15:12（1/18 16:21 更新）
民進黨18日下午舉行第17屆黨主席就職典禮，代理黨主席陳其邁（右）在監交人廖福特（中）見證下，將印信交給新任黨主席賴清德（左）。中央社記者張皓安攝 112年1月18日
（中央社記者王揚宇、葉素萍、溫貴香台北18日電）新任民進黨主席、副總統賴清德今天說，在他帶領下的民進黨會持續站穩4個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞。
賴清德表示，也要堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，「我們會用最大的努力來維持區域和平穩定的現狀」。
民進黨下午舉行第17屆黨主席宣誓就職典禮，由代理主席陳其邁交接給新任黨主席賴清德。
賴清德致詞時提到，他將帶領民進黨結合社會各界的力量，共同完成一項使命、兩項任務及四項黨務革新，其中包括積極杜絕黑金、徹底解決學倫問題；積極運用民主原則，增補人才；積極找回支持民進黨的多元力量；積極回應年輕世代需求等。
賴清德說，未來面臨中國的威脅，是民進黨的新使命，要守護台灣、促進台灣的民主和平與繁榮，而具體方針就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平。（編輯：蘇志宗）1120118
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