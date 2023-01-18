許立明接黨秘書長 賴清德：讓年輕人扛起責任

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（中央社記者溫貴香、葉素萍、王揚宇台北18日電）民進黨主席賴清德今天宣布由前高雄市代理市長許立明接任黨秘書長，其他3名副秘書長分別楊懿珊、許嘉恬、黃建嘉，他表示，黨要團結繼續前進必須用人唯才、要讓年輕人扛起責任。

民進黨下午舉行第17屆黨主席宣誓就職典禮，由代理主席陳其邁交接給新任黨主席賴清德。

賴清德特別介紹邀請前高雄市代理市長許立明擔任黨的秘書長，3名副秘書長分別是前民進黨婦女部主任許嘉恬、民進黨前新聞部主任楊懿珊、前副總統辦公室副主任黃建嘉。

賴清德說，3名優秀青壯世代擔任黨的副秘書長，幾位都有豐富的政治歷練，也有中央與地方的服務經歷，將接合跨世代、跨領域的力量，讓民進黨繼續前進。

賴清德表示，民進黨要大步向前需要黨內、黨外的支持，懇請黨員與民眾持續給予民進黨指教與建議，民進黨有決心也有行動力，會繼續扛起重責大任，將台灣打造成一個民主、和平、繁榮的新台灣。

被問到為何延攬這些人擔任黨的秘書長或副秘書長，是否是廣納各派系促成團結，賴清德表示，黨是大家的，黨要團結繼續前進必須用人唯才，人才黨內都有；考慮到青壯世代，必須要讓年輕人扛起責任，在這樣的原則下為黨部組織選才。

賴清德表示，這次選舉，失去許多年輕朋友的支持。民進黨必須更積極回應價值議題，也要更有效解決年輕朋友最在乎的生活困境等問題。因此，他將邀請更多不同領域、甚至不同政治屬性的年輕朋友，共同組成一個面對青年議題的工作小組，規劃一個擴大相互溝通、相互理解的機制，針對年輕世代所關心的居住正義、低薪問題、世代正義等問題，來提出改革方案，也作為施政的參考。

他表示，同時，青年人才培養，是一個政黨能否生生不息的關鍵。民進黨作為一個重視年輕人才的政黨，不只要建立更好的培力機制，更要鼓勵黨內的年輕世代，深入基層，爭取服務人民的機會。無論是黨工還是公職，將成為承接多元意見的載體，而非只是資訊下達的管道。（編輯：蘇志宗）1120118