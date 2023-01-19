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AIT：期待與賴清德合作 促進共享民主價值與利益

2023/1/19 15:28（1/19 16:39 更新）
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圖為民進黨新任黨主席賴清德18日交接致詞。中央社記者張皓安攝 112年1月18日
圖為民進黨新任黨主席賴清德18日交接致詞。中央社記者張皓安攝 112年1月18日
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外媒近日報導，日前剛當選民進黨主席的副總統賴清德過去所提「務實的台獨工作者」論述，恐引起美方憂慮而難以放心。美國在台協會今天回應中央社詢問指出，美方期待與賴清德合作，促進雙方共享的民主價值與共同利益。

美國在台協會（AIT）今天就中央社記者的詢問，以聲明回應指出，「AIT祝賀賴清德在民進黨主席選舉中勝出。我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。

賴清德15日當選民進黨主席，英國金融時報16日報導，賴清德很可能代表民進黨競逐2024總統大選，但賴清德過去所提「務實的台獨工作者」論述，已引發美國擔憂，報導引述美官員形容賴清德的兩岸立場「令人難以放心」。

報導引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）的話指出，相較總統蔡英文競選時，美國對蔡英文的了解比對賴清德更多，因為賴清德在出任行政院長、副總統之前，並未擔任任何知名的全國政府層級職位。

報導指出，當年還是律師的蔡英文曾協助談判，幫助台灣加入世界貿易組織（WTO），相對來說，賴清德的主要支持者在南部，支持台灣獨立的情緒濃厚，賴清德本人是醫生背景，2017、2020年先後出任行政院長、副總統，此前他擔任過台南市選區立委及台南市長，他因個人魅力及拒絕政治酬庸而廣受推崇。

金融時報的報導指稱，外國對賴清德的印象主要建立在他自稱的「台獨工作者」，他後續改稱自己是「務實」的台獨工作者，「但是傷害已經造成」。

報導引述，前白宮國安會台灣、中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，「華府有人擔憂他的經驗及他在國際及兩岸事務的幕僚」。

不過，美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）提出不同看法，他認為，對賴清德傾向獨立的擔憂，主要是因不了解台灣內部政治論述，他認為賴清德現在「已經變得更謹慎」。（編輯：郭無患）1120119

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