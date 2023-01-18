侯友宜避答是否訪新加坡 新北：目前無此規劃

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新北市長侯友宜（左）18日受訪時被問及今年是否會規劃出訪國外行程，他並未正面回答，只重申面對城市外交，除姊妹城市外，也持續推動論壇或是實體交流。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年1月18日

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市長侯友宜今天接受聯訪時，被問是否有意出訪新加坡，他並未正面回答，只重申新北透過論壇或實體交流，不停止城市外交。市府秘書處說，目前並未規劃首長出國訪問行程。

市長侯友宜今天在主持市政會議後接受聯訪，記者詢問，如何看待前立法委員林濁水在接受訪問時提到，如果侯友宜欲競選2024總統而出訪新加坡，很大可能是從「疑美論」出發，凸顯自己「不要做強國棋子」的態度。

侯友宜說，400萬人口的新北市是台灣的縮影，當然有很多城市外交，須緊密結合。這幾年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但實體與線上仍密切交往，共舉辦49場交流，有將近298個城市在線上論壇或實體討論。

侯友宜說，城市外交密不可分，這段時間，新北市與菲律賓、美國、德國都有互相往來、討論，也針對聯合國永續環境的SDGs17項指標，推動共好並與國際接軌，帶動國際間互相學習，透過永續SDGs讓新北被國際看見。

記者追問，他今年是否會規劃出訪國外行程，侯友宜並未正面回答，只重申面對城市外交，除姊妹城市外，也持續推動論壇或是實體交流。

聯合新聞網16日報導，新北市長侯友宜被視為國民黨爭取2024總統大位的人選之一，但兩岸、外交領域一直被視為他的弱項。侯友宜接下來極可能以市長身分出訪，正在評估第一站是訪問新加坡。

市府秘書處處長饒慶鈺接受中央社記者電訪表示，不清楚為何傳出侯友宜要出訪新加坡，目前沒有規劃市長訪問新加坡、也沒有規劃訪問其他國家；也沒有接到指示要安排幕僚作業。（編輯：李錫璋）1120118