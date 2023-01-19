國民黨花蓮4連霸議員張正治病逝 享年57歲

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）國民黨籍花蓮縣議員張正治今天下午因病辭世，享年57歲，移靈至吉安老家，家屬籌備治喪事宜。他曾任4屆花蓮縣議員，現任花蓮縣議會國民黨團書記長。

張正治為花蓮縣議會第17、18、19、20屆縣議員，這次選舉以2615票獲得連任，太太姜景文是現任吉安鄉民代表。張正治這次選舉因身體健康狀況不佳，選舉期間多次往返醫院治療，當選後病逝，令支持者感到震驚跟不捨。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華接受媒體聯訪指出，張正治問政內斂、沉穩，深入基層為民眾表達建設需求，獲基層肯定，得以多次連任。

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張逸華指出，張正治最為人稱道的是對黨的忠心，在黨團內堅持站在黨的立場、對民眾有利的立場為地方服務，「忠肝義膽是黨團對他的追思與懷念」。

花蓮縣政府民政處指出，根據地方制度法第81條，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上時，均應補選。花蓮第3選區共9名議員，因同一選舉區缺額未達1/2以上，因此依法不會辦理補選。（編輯：謝雅竹）1120119