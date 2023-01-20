內政部便民服務 春節10天連假不打烊

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（中央社記者郭建伸台北20日電）內政部表示，20日到29日10天春節假期中，仍持續全天候提供1996內政服務熱線、身分證掛失及1990外籍在台生活諮詢熱線等多項便民服務，讓民眾安心過好年。

內政部表示，春節期間「1996內政服務熱線」照常提供服務，民眾對內政業務如有疑問，可於每天上午8時至下午10時來電洽詢，將由專人接聽解答。

內政部指出，春節期間若遺失國民身分證，民眾可撥打「1996內政服務熱線」24小時掛失外，也可到內政部戶政司全球資訊網（https://www.ris.gov.tw/app/portal/290）直接線上辦理掛失。

內政部指出，民眾在掛失後、未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

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內政部指出，春節後民眾如須辦理戶政相關登記，可事前利用「網路預約戶政登記服務」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/671），在指定時間再到戶政事務所辦理，可節省現場申辦等待時間。

此外，為協助在台生活的外國人及新住民，移民署也設有「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，提供免費的國語、英語、日語24小時全年無休諮詢服務，平日上班時間更提供越南、印尼、泰國、柬埔寨語諮詢服務。（編輯：林淑媛）1120120