台灣助聖文森青年就業 聖國總理率全體閣員致意

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）駐聖文森國大使藍夏禮今天代表台灣政府宣布，提供51萬美元協助當地青年就業，聖國總理龔薩福率全體閣員共7位部長出席記者會。

根據駐聖文森大使館新聞稿，藍夏禮今天與龔薩福（Ralph Gonsalves）在聖國首都京斯鎮（Kingstown）共同主持「青年就業補助計畫」記者會。

會中宣布，台灣政府提供51萬美元（約新台幣1562萬元）支持這項兩國合作計畫，徵選當地175名青年，媒合到零售、觀光、金融、資通訊及製造業等不同領域的企業實習6個月，安排職場訓練課程。

聖國總理龔薩福率領財政部、衛生部、教育部等全體政府閣員共7位部長到場，另有各部會青年代表、大學生約100人出席。

大使館新聞稿指出，台灣自2001年起與聖國政府合作「YES計畫」（Youth Empowerment Service），甄選待業青年進行一年實習，至今累積上萬人受益。

台灣政府在2019年另一項「SET計畫」（Support for Education and Training program）協助聖國的社會新鮮人，依不同專長實習一年。台、聖兩國建交超過41年，這些計畫都為當地創造就業機會，促進聖國經濟發展。（編輯：周永捷）1120120