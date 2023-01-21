蔡總統除夕祝鴻兔大展 蔡想想同框擺厭世臉

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21日是除夕夜，總統蔡英文在臉書發文祝福民眾鴻兔大展，而附圖裡身穿紅背心、被同框合照的貓咪蔡想想，一副不情願「厭世臉」成焦點。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

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（中央社記者林克倫台北21日電）今天是除夕夜，總統蔡英文在臉書發文祝福民眾鴻兔大展，並提醒天氣變化大、要留意氣溫；而附圖裡身穿紅背心、被同框合照的貓咪蔡想想，一副不情願「厭世臉」成焦點。

蔡總統今天透過臉書發文表示，今天是除夕夜，「祝大家新年快樂、鴻兔大展！」春節期間，希望大家一切平安、順利。

總統提醒，今年的假期比較長，天氣變化比較大，請大家要留意氣溫，祝大家健康。「新的一年，我們一起繼續為台灣來努力。

總統貼文還附上與貓咪「蔡想想」的合照，照片中的蔡想想穿著紅背心，被總統握著兩隻前腳，看向遠方眼神空洞，一臉厭世表情，許多網友留言大讚蔡想想可愛。

此外，蔡總統今天在推特（Twitter）也取兔子跳躍（hop）之意，以英文貼文拜年：「Wishing You a "Hoppy" Year of the Rabbit」，並附上「蔡想想」與退役搜救犬「樂樂」頭戴兔兔耳朵飾品的可愛照片、前方還擺了一根紅蘿蔔；貼圖可發現，蔡想想伙食很不錯、肚肚很飽滿。（編輯：翟思嘉）1120121