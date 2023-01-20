更多編輯台推薦新聞：
過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

總統春節談話 全力因應疫情通膨供應鏈挑戰[影]

2023/1/20 18:06（1/20 18:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文20日透過影片發表春節談話指出，今年依然是充滿挑戰的一年，將積極因應疫情、全球通膨及供應鏈重組的挑戰。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文20日透過影片發表春節談話指出，今年依然是充滿挑戰的一年，將積極因應疫情、全球通膨及供應鏈重組的挑戰。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）今天是小年夜，總統蔡英文透過影片發表春節談話指出，感謝堅守崗位的軍警消醫護等人員；今年依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情、全球通膨以及供應鏈重組的挑戰。

總統晚間發表1分45秒的小年夜談話，她向所有國人及全世界過舊曆新年的民眾拜早年。

總統表示，過去一年是充滿挑戰的一年，持續因應疫情帶來各項考驗，國際以及區域情勢也出現很大的變化；今年依然是充滿挑戰的一年，執政團隊會全力以赴，積極因應疫情、全球通膨以及供應鏈重組的挑戰。

影片來源：presidentialoffice

蔡總統說，面對中共軍艦軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊進行軍演，政府堅定維護台海和區域的和平穩定，國軍也堅守崗位，全力守護國家安全，保護共同的家園。

總統謝謝國軍們的辛勞，也感謝在年假期間，所有值班的警察、消防、醫護、國營事業以及各行各業，許多持續提供民眾服務的人員，大家辛苦了。

蔡總統說，過去一年，感謝全體國人的努力跟團結，新的一年，政府會持續拚經濟、拚復甦、守主權、護和平，請大家與政府一起努力，一起打造一個更好的台灣。

總統也祝福全體國人兔年行大運、新年平安、新年恭喜、新年快樂，Happy Lunar New Year。（編輯：謝佳珍）1120120

#蔡英文
#春節談話
#小年夜
延伸閱讀
蘇貞昌請辭 府：農曆年期間啟動內閣調整作業發聲感謝蘇貞昌 蔡總統：支持我的最大力量蔡英文獲選影響全球局勢5女性 瑞士媒體：敢對抗北京的總統晶片出口連7年成長 台灣半導體龍頭地位短期難撼動
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族