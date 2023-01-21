捷克參院議長維特齊拜年 祝台灣民眾萬事如意

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（中央社台北21日綜合外電報導）捷克參議院議長維特齊曾於2020年9月率團到台灣立法院參訪並發表演說，今天他透過臉書發文拜年祝台灣民眾萬事如意，不少台灣網友也在貼文底下留言致意。

維特齊（Miloš Vystrčil）於臉書發文說：「在台灣和其他地方的親愛朋友們，我希望你們能享受農曆新年的慶祝活動，並度過美好的兔年！新年快樂，萬事如意。」

維特齊曾在2020年9月1日到立法院參訪並發表演說，成為史上第一位在立法院演講的非邦交國議長。

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維特齊當時在立法院演說，引用前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的「我是柏林人」名言，並以中文表示「我是台灣人」，藉此向台灣人民表示支持，與會朝野立委報以熱烈掌聲。

兩天後，總統蔡英文在總統府接見維特齊時表示，台灣和捷克一樣走過反抗威權，爭取民主自由艱辛道路，台灣以民主經驗為榮，堅持守護民主防線，致力維護區域和平、穩定以及發展。（譯者：陳彥鈞）1120121