更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

捷克參院議長維特齊拜年 祝台灣民眾萬事如意

2023/1/21 23:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日綜合外電報導）捷克參議院議長維特齊曾於2020年9月率團到台灣立法院參訪並發表演說，今天他透過臉書發文拜年祝台灣民眾萬事如意，不少台灣網友也在貼文底下留言致意。

維特齊（Miloš Vystrčil）於臉書發文說：「在台灣和其他地方的親愛朋友們，我希望你們能享受農曆新年的慶祝活動，並度過美好的兔年！新年快樂，萬事如意。」

維特齊曾在2020年9月1日到立法院參訪並發表演說，成為史上第一位在立法院演講的非邦交國議長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

維特齊當時在立法院演說，引用前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的「我是柏林人」名言，並以中文表示「我是台灣人」，藉此向台灣人民表示支持，與會朝野立委報以熱烈掌聲。

兩天後，總統蔡英文在總統府接見維特齊時表示，台灣和捷克一樣走過反抗威權，爭取民主自由艱辛道路，台灣以民主經驗為榮，堅持守護民主防線，致力維護區域和平、穩定以及發展。（譯者：陳彥鈞）1120121

#維特齊
#台灣
#台灣立法院
蔡英文
蔡總統除夕祝鴻兔大展 蔡想想同框擺厭世臉日經亞洲：美動用多州國民兵 擴大訓練台灣軍隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族