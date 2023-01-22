郭台銘參拜慈惠宮祈願和平 誰當領導人「讓神明來做決定」

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鴻海集團創辦人郭台銘於22日上午參拜板橋接雲寺，媒體關注是否可能出來選2024年總統。郭台銘會後受訪表示，老百姓期待領導人可以保持台灣的和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時詢問神明，讓神明來做決定。中央社記者蘇思云攝 112年1月22日

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（中央社記者蘇思云台北22日電）媒體關注鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2024年總統，郭台銘今天表示，老百姓期待領導人可以保持台灣和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時也詢問神明，「讓神明來做決定」。

郭台銘今天上午前往板橋慈惠宮參拜，接著走訪接雲寺，不少民眾搶著跟郭台銘握手與合照，也有民眾在旁邊頻頻喊「選總統」。

媒體會後詢問會不會考慮2024年選總統，郭台銘表示，新的一年，走訪2個廟宇都有許願，台灣一定要維持和平、保障繁榮，沒有和平就沒有繁榮。

郭台銘說，至於誰來當領導人是第2個問題，誰能保持和平，誰能帶台灣走向下次經濟繁榮，誰能讓台灣的百姓口袋更有錢，誰能夠杜絕貪污，這是老百姓所期待的。已經詢問神明，讓神明來做決定。（編輯：蘇志宗）1120122