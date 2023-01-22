更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

郭台銘參拜慈惠宮祈願和平 誰當領導人「讓神明來做決定」

2023/1/22 13:01（1/22 13:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海集團創辦人郭台銘於22日上午參拜板橋接雲寺，媒體關注是否可能出來選2024年總統。郭台銘會後受訪表示，老百姓期待領導人可以保持台灣的和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時詢問神明，讓神明來做決定。中央社記者蘇思云攝 112年1月22日
鴻海集團創辦人郭台銘於22日上午參拜板橋接雲寺，媒體關注是否可能出來選2024年總統。郭台銘會後受訪表示，老百姓期待領導人可以保持台灣的和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時詢問神明，讓神明來做決定。中央社記者蘇思云攝 112年1月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）媒體關注鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2024年總統，郭台銘今天表示，老百姓期待領導人可以保持台灣和平，帶台灣走向經濟繁榮、杜絕貪污，參拜時也詢問神明，「讓神明來做決定」。

郭台銘今天上午前往板橋慈惠宮參拜，接著走訪接雲寺，不少民眾搶著跟郭台銘握手與合照，也有民眾在旁邊頻頻喊「選總統」。

媒體會後詢問會不會考慮2024年選總統，郭台銘表示，新的一年，走訪2個廟宇都有許願，台灣一定要維持和平、保障繁榮，沒有和平就沒有繁榮。

郭台銘說，至於誰來當領導人是第2個問題，誰能保持和平，誰能帶台灣走向下次經濟繁榮，誰能讓台灣的百姓口袋更有錢，誰能夠杜絕貪污，這是老百姓所期待的。已經詢問神明，讓神明來做決定。（編輯：蘇志宗）1120122

#郭台銘
#台灣
#接雲寺
郭台銘
與郭台銘組最強戰隊 馬英九：他能出來我們都很高興邀郭台銘回國民黨？朱立倫：認同理念者都歡迎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族