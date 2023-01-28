喜當三寶爸 蔣萬安：太太自然產好好幫她坐月子

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）台北市長蔣萬安剛成為「三寶」爸，他感謝各界祝福，現在當務之急是讓太太在月子中心休養。蔣萬安說，太太是自然產，恢復很好，會特別調理食物讓她好好坐月子。

蔣萬安今天接受媒體聯訪時表示，他也特別感謝醫生跟護理師們對於太太石舫亘與孩子的照顧。

蔣萬安說，太太生老大時，他看了很多書，到了第2胎就很有經驗。他記得曾經帶「大寶」回去看阿嬤，問阿嬤說小孩子一直哭要如何處理，「我阿嬤很有經驗地跟我說，孩子放在桌邊自然而然就會長大，這就是老人家的智慧，我們只要照著父母親的心意走，小孩就會平安長大」。

蔣萬安說，「三寶」這個孩子很特別，因為在疫情中懷孕，參與選舉，然後出生，「我希望跟太太好好為他取個名字」。蔣萬安說「神救援」已經出動，「爺爺奶奶阿公阿嬤都接手幫忙先照顧大寶二寶，讓太太安心休養」。

關於生育津貼補助，蔣萬安說，已經請市府同仁盤點財源，預計第1胎補助新台幣5萬，第2胎補助4.5萬，第3胎補助5萬，希望可以盡速達成目標。

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有媒體問到蔣萬安是否有生男秘訣，蔣萬安笑說他比較想知道生女秘訣。媒體也好奇「大寶」會不會吃醋，蔣萬安說，老大已經12歲，已經可以照顧小的，「等三寶大一點，也會考慮送托嬰中心」。

另外，春節假期即將結束，不少民眾北返，台北捷運連續兩天收到恐嚇信，內容為威脅放置炸彈、連續傷人。蔣萬安表示已掌握狀況，也指示捷運警察隊加強巡檢，適時提升維安等級，請民眾不用太過驚慌，市府會做好因應準備。（編輯：唐聲揚）1120128