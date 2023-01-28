陳建仁約詢史哲接文化部 鄭文燦：30日確認閣員名單

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（中央社記者陳俊華台北28日電）準閣揆陳建仁今天下午約詢高雄市副市長史哲，可望接任文化部長。將接任行政院副院長的鄭文燦說，30日會確認所有閣員名單，陳建仁會一一徵詢、討論各部會未來業務重點，讓新內閣無縫接軌。

陳建仁持續徵詢內閣人事，昨天公布首波名單，副院長由前桃園市市長鄭文燦出任，秘書長成功留下原考量健康因素不再續任的李孟諺，主責與立法院溝通的政務副秘書長何佩珊續留，發言人由內政部政務次長陳宗彥接任。

陳建仁、鄭文燦下午約詢史哲。陳建仁會前受訪時表示，「約詢狀況很順利，謝謝大家」。史哲面對媒體提問，則未回應。

鄭文燦說，會在30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午公布；陳建仁是分階段、分批次一一徵詢，仔細討論各部會未來業務重點，讓新內閣無縫接軌。

鄭文燦指出，新內閣會盡快完成特別條例、特別預算、相關疫後復甦，以及經濟韌性、社會韌性、環境韌性等任務，這段時間雖然沒有公開，但都上緊發條。

鄭文燦說，今天約詢高雄市副市長史哲，史哲是具有文化理念的副市長，過去多年耕耘文化活動，得到很大肯定，但要等陳建仁約詢後才會確定結果。

至於薛瑞元是否留任，鄭文燦表示，不管在衛福部或疫情指揮中心的工作，民眾看得到每項工作都非常辛苦且不容易；他認為，台灣的防疫成績哪些做得好、哪些不夠好，可以客觀評價。

另外，黨政人士指出，30日下午將由陳宗彥、李孟諺舉行記者會，宣布完整新內閣名單，以及閣員的背景資料。（編輯：林克倫）1120128

準閣揆陳建仁（中）持續徵詢內閣人事，27日公布首波名單後，28日下午再約詢高雄市副市長史哲。陳建仁會前受訪表示，「約詢狀況很順利，謝謝大家」。中央社記者郭日曉攝 112年1月28日