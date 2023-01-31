民主國會卅年特展 游錫堃籲珍惜得來不易民主自由

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（中央社記者范正祥台北31日電）明天是立法院第2屆立委就職日30週年紀念日，立法院今天舉辦「民主國會卅年特展」開幕活動，立法院長游錫堃致詞時說，國會是台灣民主、法治的基石，他呼籲大家珍惜這得來不易的民主自由。

立法院舉辦「民主國會卅年特展」，展期為1月31日至6月30日，盼讓社會大眾瞭解國會全面改選的歷史意義，彰顯台灣作為民主堡壘的珍貴價值。

特展開幕典禮今天舉行，包括游錫堃、前立法院長王金平、國史館長陳儀深等人，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘在內朝野多位立委出席。

游錫堃致詞時指出，民主政治就是民意政治，立法院是最高民意機構，所選出的民意代表，理應完整反映人民的意志。然而，過去蔣氏政權以動員戡亂延續法統、戒嚴體制限制人民言論及結社、大法官會議解釋凍結國會改選，造成第1屆立委無限期延任，形成了與民意脫節而被稱為「立法局」的「萬年國會」。

他表示，1980年代，台灣歷經一連串的社會運動與民意衝撞，終於在1990年代初期實現國會全面改選，選出的第2屆立委在1993年2月1日就職，正式終結長達43年的「萬年國會」，也讓立法院成為真正的民主國會，奠定了民主台灣的堅實基礎。

游錫堃指出，雖然遠自1969年起，就陸續開始實施第1屆立委「增補選」及「增額」選舉，但因改革的幅度太小，立法院一直無法擺脫「萬年國會」之譏，非定期選出的立委也被稱為「老賊」。

他表示，其後在野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動下，終於在前總統李登輝任內的1991年廢止「動員戡亂時期臨時條款」，同年年底，非定期改選的立委全部強迫退職 。1992年12月19日舉辦第2屆立委選舉，選出161人，並於1993年2月1日正式就職。

游錫堃說，回想當年那段在野人士只因倡議國會全面改選、解除戒嚴、開放黨禁報禁而遭遇美麗島事件、林宅血案、陳文成命案等政治迫害而有人家破人亡，其困難、坎坷的歷程真是舉世少見。

他表示，欣慰的是在解嚴後，台灣歷經修憲、國會全面改選、總統直選、政黨輪替，民主政治從奠基、轉型到熟成；「萬年國會」也轉型成為現今的「民主國會」，並使台灣民主廣受國際讚譽與肯定。

游錫堃指出，一般都知道民主政治是「民意政治」、「法治政治」、「責任政治」、「政黨政治」，但是如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上。所以國會才是民主政治成功的基礎。

游錫堃說，國會匯聚全國民意，制定法律、審定預算，經過全民30年的努力，如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

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致詞時，平日喜愛台語漢詩吟唱的游錫堃，現場吟唱了一首詩作「詠國會」，「定期改選出群英，政策攻防輿論評，立委質詢言免責，官員應答語真誠。眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭，預算法條三讀定，自由民主萬年行」。

游錫堃指出，立法院民主轉型與發展的歷程，是華人文化圈國家的重要典範；「民主國會卅年特展」別具意義，歡迎民眾在特展期間，抽空到立法院作一趟民主憲政之旅，一起見證台灣民主奠基、轉型到熟成的艱辛歷程。（編輯：楊蘭軒）1120131