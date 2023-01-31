更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民主國會卅年特展 游錫堃籲珍惜得來不易民主自由

2023/1/31 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北31日電）明天是立法院第2屆立委就職日30週年紀念日，立法院今天舉辦「民主國會卅年特展」開幕活動，立法院長游錫堃致詞時說，國會是台灣民主、法治的基石，他呼籲大家珍惜這得來不易的民主自由。

立法院舉辦「民主國會卅年特展」，展期為1月31日至6月30日，盼讓社會大眾瞭解國會全面改選的歷史意義，彰顯台灣作為民主堡壘的珍貴價值。

特展開幕典禮今天舉行，包括游錫堃、前立法院長王金平、國史館長陳儀深等人，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘在內朝野多位立委出席。

游錫堃致詞時指出，民主政治就是民意政治，立法院是最高民意機構，所選出的民意代表，理應完整反映人民的意志。然而，過去蔣氏政權以動員戡亂延續法統、戒嚴體制限制人民言論及結社、大法官會議解釋凍結國會改選，造成第1屆立委無限期延任，形成了與民意脫節而被稱為「立法局」的「萬年國會」。

他表示，1980年代，台灣歷經一連串的社會運動與民意衝撞，終於在1990年代初期實現國會全面改選，選出的第2屆立委在1993年2月1日就職，正式終結長達43年的「萬年國會」，也讓立法院成為真正的民主國會，奠定了民主台灣的堅實基礎。

游錫堃指出，雖然遠自1969年起，就陸續開始實施第1屆立委「增補選」及「增額」選舉，但因改革的幅度太小，立法院一直無法擺脫「萬年國會」之譏，非定期選出的立委也被稱為「老賊」。

他表示，其後在野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動下，終於在前總統李登輝任內的1991年廢止「動員戡亂時期臨時條款」，同年年底，非定期改選的立委全部強迫退職 。1992年12月19日舉辦第2屆立委選舉，選出161人，並於1993年2月1日正式就職。

游錫堃說，回想當年那段在野人士只因倡議國會全面改選、解除戒嚴、開放黨禁報禁而遭遇美麗島事件、林宅血案、陳文成命案等政治迫害而有人家破人亡，其困難、坎坷的歷程真是舉世少見。

他表示，欣慰的是在解嚴後，台灣歷經修憲、國會全面改選、總統直選、政黨輪替，民主政治從奠基、轉型到熟成；「萬年國會」也轉型成為現今的「民主國會」，並使台灣民主廣受國際讚譽與肯定。

游錫堃指出，一般都知道民主政治是「民意政治」、「法治政治」、「責任政治」、「政黨政治」，但是如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上。所以國會才是民主政治成功的基礎。

游錫堃說，國會匯聚全國民意，制定法律、審定預算，經過全民30年的努力，如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

致詞時，平日喜愛台語漢詩吟唱的游錫堃，現場吟唱了一首詩作「詠國會」，「定期改選出群英，政策攻防輿論評，立委質詢言免責，官員應答語真誠。眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭，預算法條三讀定，自由民主萬年行」。

游錫堃指出，立法院民主轉型與發展的歷程，是華人文化圈國家的重要典範；「民主國會卅年特展」別具意義，歡迎民眾在特展期間，抽空到立法院作一趟民主憲政之旅，一起見證台灣民主奠基、轉型到熟成的艱辛歷程。（編輯：楊蘭軒）1120131

#游錫堃
#立法院長
#萬年國會
游錫堃
游錫堃31日訪美 將於國際宗教自由峰會發表演講國會頻道手語畫面放大 多方協力助聽障者看更清楚
王金平
謝票舉牌請民眾幫挑房 柯志恩：要選空污較少地方蔡總統：持續推動癌症防治 縮小治療資源不平等
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族