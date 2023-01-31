任民進黨智庫副董事長 童子賢：融合產業發展意見

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（中央社記者吳家豪台北31日電）民進黨智庫、新境界文教基金會今天公布董事名單，由代工廠和碩董事長童子賢擔任基金會副董事長。童子賢表示，應該是執政黨智庫希望融合產業發展、經濟發展等意見。

童子賢今天晚間透過書面方式回覆中央社記者詢問指出，「我想，這份邀請應該是執政黨智庫希望在政治以外能擴大意見參與，所以希望融合產業發展、經濟發展等意見吧！」

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新境界文教基金會今天透過官網公布第13屆董事名單，包括董事長賴清德、副董事長邱義仁、副董事長林錫耀、副董事長童子賢，董事王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

新境界文教基金會於1999年7月15日由當時民進黨主席林義雄創辦，宗旨包括針對當前國家重大施政議題與法案缺失進行研討，作為民進黨立法院黨團問政參考；並針對當前人民關心的重大地方施政議題進行研究，提供民進黨執政縣市首長施政參考。（編輯：林克倫）1120131