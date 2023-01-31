更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

任民進黨智庫副董事長 童子賢：融合產業發展意見

2023/1/31 22:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北31日電）民進黨智庫、新境界文教基金會今天公布董事名單，由代工廠和碩董事長童子賢擔任基金會副董事長。童子賢表示，應該是執政黨智庫希望融合產業發展、經濟發展等意見。

童子賢今天晚間透過書面方式回覆中央社記者詢問指出，「我想，這份邀請應該是執政黨智庫希望在政治以外能擴大意見參與，所以希望融合產業發展、經濟發展等意見吧！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新境界文教基金會今天透過官網公布第13屆董事名單，包括董事長賴清德、副董事長邱義仁、副董事長林錫耀、副董事長童子賢，董事王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

新境界文教基金會於1999年7月15日由當時民進黨主席林義雄創辦，宗旨包括針對當前國家重大施政議題與法案缺失進行研討，作為民進黨立法院黨團問政參考；並針對當前人民關心的重大地方施政議題進行研究，提供民進黨執政縣市首長施政參考。（編輯：林克倫）1120131

#童子賢
#民進黨立法院
#林義雄
童子賢
兔年長假旅遊 童子賢推薦台東看美景玉兔年代表字 劉揚偉看「躍」、童子賢期「盼」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族