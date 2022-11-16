童子賢：中國清零影響工作效率 外商擬加速向外布局

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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠和碩董事長童子賢今天受訪說，中國嚴格執行疫情清零政策，導致企業工作效率降低，不少外商可能加速在印度、東南亞或墨西哥的布局，有在催促台灣廠商，和碩印度廠過去1、2年也被客戶「催得很快」。

展望明年經濟景氣，童子賢認為，經濟的基本元素包含生產與消費，信心不振的時候，民眾不敢消費；1年前是有消費意願卻生產不出來，受到半導體缺貨及塞港等影響。經濟如果要好，包括疫情和戰爭等因素都要去除，還要看消費意願，「目前變數是真的比1年前多」。

他表示，原本今年春天時認為電子業庫存去化會持續1到2季，但當時沒料到中國封控、通膨和升息會發生，尤其美國用非常猛烈的手段升息來控制通膨，「有點像吃抗生素」，現在要觀察能否在明年夏天來臨之前不再吃「抗生素」，否則很多公司壓力會更大。

童子賢今天以台灣玉山科技協會理事長身分，出席「2022國鼎論壇人才論壇—重塑21世紀人才競爭力」活動，以「青年學子如何為自己儲備競爭力」為主題發表演講。

童子賢建議年輕人，不要把所有時間花在課堂上，有機會應該離開教室，可以多看、多聽、多想，不要被所選科系侷限，在學生時代多接觸各種知識，儘管當時不見得100%了解，只要放在心裡持續接觸，總有一天會豁然開朗。

媒體詢問中國嚴格管控疫情，是否可能導致廠商加速在印度布局手機等產線；童子賢回應，原本對中國政府執行清零政策意志力體認不深的品牌商，在最近1年體認比較深。

他表示，中國政府的堅決，造成「貨不能暢其流、人不能隨便走」，現在去開會一趟回來，在中國和台灣都需要各隔離2週，加起來要1個月。這種情況造成工作效率降低，很多外商無法忍受、紛紛離開。

童子賢指出，「看起來有些外商可能對於加速在印度、東南亞或墨西哥的布局，有在催促台灣廠商」，而且不只一家外商，有感覺到「急迫感」。但也有人開玩笑說，如果2週後中國決定開放，這些外商可能又想回到中國。

談到和碩印度廠進展，童子賢說，過去1、2年被客戶「催得很快」，已經有些動作，但沒得到客戶許可，不方便對外透露。

被問及近期國外科技大廠例如Meta宣布裁員，是否可能延燒到台灣科技業；童子賢說，目前還沒看到，企業有社會責任，不該隨便裁員，否則裁員後如果經濟好轉，要招聘員工可能又找不到人。（編輯：潘羿菁）1111116